Палеодиета: самые шокирующие факты

Уже более 8 лет и зарубежные? и отечественные адепты правильного питания обсуждают возможности палеолитической диеты. Она представляет собой употребление блюд, приготовленных только из растений и животных, предположительно являвшихся едой древних людей, живших 2,5 миллиона лет назад. Но что будет, если действительно постоянно питаться так, как это делали жители эпохи палеолита?

Резкое увеличение веса

Согласно выводам историков, в 1,5—2 миллиона лет назад человечество еще не занималось скотоводством и земледелием, и представляло собой разрозненные общества охотников, рыболовов и собирателей. Несколько научно-медицинских исследований современных, еще сохранившихся представителей первобытных племен, показали, что их здоровье действительно отличается от приверженцев нынешнего западного образа жизни. Очевидно, в древности у людей не возникали злокачественные опухоли, сердечно-сосудистые заболевания, диабет и ожирение. И это стало одним из важных аспектов популяризации данной диеты.

В Австралии, где до сих пор еще можно встретить бушменов — представителей коренного населения континента, чей антропологический облик и образ жизни сформировались еще 4 тысячи лет назад и отчасти сохранились до сих пор, палеодиета стала очень популярной среди городского населения. Именно поэтому ученые из Мельбурнского университета решили провести эксперимент; одну группу лабораторных мышей они продолжили кормить, как обычно, а другую — перевели на палеодиету. Поскольку питаясь таким образом, фактически употреблять можно только мясо, рыбу и растения, исследователи с математической точностью разработали корм для своих животных. Он, как и еда древнего человека, вместо обычного ежедневного употребления жиров в размере 3% от съеденного, стала иметь 60%, а содержание углеводов в рационе сократилось до 20%.

При этом все подопытные грызуны в Мельбурнском университете имели возможность 4 часа в день активно бегать в крутящемся колесе. После 8 недель испытания, в группе грызунов, получавших привычную еду, не изменилось ничего. У мышей, находящихся на палео диете, было констатировано увеличение веса и вырос уровень инсулина в крови. Вес тела таких животных увеличился на 15%, а содержание жира в массе тела стало в два раза больше: с 2% до 4%. Иными словами, если бы по этой палеосхеме питался бы взрослый здоровый человек, то за те же 8 недель его прибавка в весе была бы равносильна 15 кг. А такое экстремальное увеличение тела чревато появлением проблем со здоровьем. Ученые Мельбурнского университета отметили в своем отчете, что палеодиета не подходит для современного живого организма, ежедневно имеющего небольшие физические нагрузки. Чтобы употреблять рассчитанное количество жиров и углеводов без дальнейших изменений тела, млекопитающееся существо должно неустанно двигаться около 11 часов в сутки. Скорее всего, люди эпохи палеолита, вынужденные постоянно выслеживать добычу и отыскивать съедобные растения, вели именно такой образ жизни.

Потеря зубов и глистные инвазии

В 2015 году Британская диетическая ассоциация назвала палеолитическую диету худшей среди всех имеющихся систем питания. Для этого у английских специалистов были веские основания. Они в течении 5 лет собирали и анализировали факты, касающиеся целого ряда позитивных и негативных изменений в организмах людей, питавшихся по правила этой диеты. Одно из них гласит, что употреблять следует только мясо диких животных, не прошедшее специальную обработку. Действительно вся ныне произведенная курятина, говядина, свинина и другие виды продукции животноводства попадают под определенное химическое воздействие, благодаря чему мясо становится не только безопасным с точки зрения санитарии, но еще и размягчаются его волокна.

Именно поэтому употребление блюд, приготовленных из диких животных, оказывается сопряжено с трудностями пережевывания и современному человеку они кажутся настолько жесткими, что часто возникают проблемы с зубами. В связи с этим историки обращают внимание на составленные по найденным черепам реконструкции лиц жителей эпохи палеолита. Все они имели квадратные челюсти и крупные зубы, которые, как предполагают ученые, тем не менее стачивались уже к 25 годам жизни индивида. В ходе эволюции у человека произошла грацилизация, то есть уменьшение массивности челюсти, и этот аппарат у современного homo sapiense уже давно не приспособлен к пережевыванию подобной жесткой пищи. Поэтому постоянное употребление мяса диких животных приводит к быстрому стачиванию и ломке зубов, а также к увеличению челюстно-лицевых мышц, что имеет негативный эстетический эффект. Другое правило палеодиеты указывает на способы приготовления этого мяса, да и рыбы тоже. Лучше всего, если добытая пища будет пожарена на открытом огне. Однако такая, чаще всего недостаточная термическая обработка продуктов, не прошедших стандартный санитарный контроль, коими является мясо диких животных и самостоятельно выловленная рыба, чревата риском развития разных болезней. Гельминтоз, аскаридоз, лямблиоз, бруцеллез — это лишь небольшой список вспыхнувших заболеваний, который приводит Британская диетическая ассоциация, в связи с популяризацией палеодиеты. Здоровым назвать такое питание просто не представляется возможным.