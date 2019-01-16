Гид по контрацепции: кому и что подходит

Беременность — это счастье, которое лучше планировать заранее. Редакция WMJ.ru составила для тебя подробный гид по контрацепции. Особенности и недостатки самых популярных методов предохранения ищи в нашем материале!

Оценить эффективность того или иного метода контрацепции можно с помощью индекса Перля — показателя, отражающего процент женщин, столкнувшихся с незапланированной беременностью в течение года предохранения тем или иным способом.

Именно им мы и воспользуемся для сравнения: чем ниже показатель, тем эффективнее способ предохранения. Традиционно в России самые популярные методы контрацепции среди молодых женщин — прерванный половой акт и презерватив. С развитием медицины и фармакологии все большую популярность набирают контрацептивы нового поколения: комбинированные оральные контрацептивы и гормональные препараты местного действия. Хочешь узнать, какой из этих методов убережет тебя от нежелательной беременности и будет безопасен для здоровья? В таком случае разбираем все по порядку.

Комбинированные оральные контрацептивы

Принцип действия противозачаточных таблеток, или комбинированных оральных контрацептивов (КОК), прост, но эффективен: ежедневный прием препарата в одно и то же время искусственно контролирует месячный цикл и препятствует наступлению овуляции. Нет овуляции — нет беременности. Приятный бонус к противозачаточному действию — улучшение состояния кожи и волос, уменьшение болей во время месячных. Впрочем, у оральных контрацептивов есть свои негативные стороны: некоторые девушки во время приема отмечали снижение сексуального желания, депрессивные состояния, тошноту и мигрени.

Индекс Перля для этого метода — от 0,1 до 0,9. Первая цифра описывает идеальную ситуацию, которая предполагает использование препарата строго по инструкции. Вторая цифра иллюстрирует более реальные жизненные условия: для ее подсчета собирают данные о женщинах, которые могли пропустить прием таблетки, сочетали оральные контрацептивы с приемом антибиотиков, и прочие ситуации, которые могли снизить эффективность. Вердикт: в течение года применения таблеток забеременело меньше одной женщины, и, следовательно, метод эффективен.

Важно помнить, что эффективность противозачаточных таблеток может снизиться в случае параллельного приема антибиотиков и отсутствия другого метода контрацепции в этот период. Вопреки распространенному заблуждению пить алкоголь во время приема оральных контрацептивов можно, так как это не снижает контрацептивный эффект, главное — выдержать интервал в три часа между приемом и бурной вечеринкой.

Местные гормональные контрацептивы

Местные гормональные препараты представляют собой гибкое контрацептивное кольцо, которое устанавливают во влагалище. Так как оно содержит небольшие дозы гормонов, которые высвобождаются ежедневно, то принцип действия схож с КОКами. Главное преимущество перед таблетками — в отсутствии необходимости ежедневного приема и снижении нагрузки на печень. Кольцо необходимо устанавливать каждый месяц, и сделать это самостоятельно легко. С кольцом можно заниматься сексом и спортом, а при необходимости вытащить и установить повторно.

Индекс Перля у гормонального кольца составляет 0,4-0,65. Меньше одной женщины забеременело в течение года. Признаем этот метод успешным без оговорок.

Вагинальное кольцо все же может выпасть при сильном напряжении мышц таза, пресса или во время секса. Приятная новость в том, что ты это заметишь и вовремя поставишь кольцо обратно, а эффект не снизится.

Презерватив

Принцип действия презерватива раскрывать в деталях мы не будем. Лишь скажем, что барьерная контрацепция не позволяет сперматозоидам встретиться с яйцеклеткой. Кроме предохранения от нежелательной беременности, презерватив обеспечивает надежную защиту от половых инфекций.

Индекс Перля имеет широкий разброс, и вторая цифра разнится в различных источниках. Показатель принимает значение от 2 до 12 (или 18), это значит, что шансы забеременеть в течение года варьируются от 12 до 18% при наиболее реалистичном раскладе.

Барьерный метод контрацепции гораздо более эффективен, если презерватив надет в течение всего полового акта. Основная причина беременности при таком предохранении — повреждение презерватива. Так как у любого латексного изделия есть предел прочности, то небольшая вероятность разрыва все же сохраняется. Редакция WMJ.ru советует покупать качественные презервативы в аптеках и проверять их срок годности.

Спермициды

Еще одно средство контрацепции, которое предлагают фармакологические компании, — это спермициды, разрушающие сперматозоиды и и лишающие их возможности оплодотворить яйцеклетку. Такие препараты чаще всего выпускают в форме свечей, кремов и аэрозолей местного действия. Помимо контрацептивного эффекта, спермициды защищают от заболеваний, передающихся половым путем. Спермициды неплохо увлажняют стенки влагалища и могут быть использованы в качестве лубрикантов.

Индекс Перля у спермицидов не слишком впечатляющий — от 3 до 21. Тем не менее эти препараты — отличное дополнение к другим методам контрацепции, например к оральным контрацептивам или презервативу.

Прерванный половой акт

Прерванный половой акт — метод контрацепции, который категорически не подходит девушкам, не готовым к незапланированной беременности. Концепция проста: мужская сперма не попадает во влагалище, а значит, сперматозоиды не смогут оплодотворить яйцеклетку. Правда, есть небольшие оговорки: сперматозоиды могут содержаться и в предсеменной жидкости, которая выделяется во время полового акта, так что оплодотворение все же возможно. Прежде чем использовать этот способ предохранения, спроси себя, насколько ты доверяешь своему бойфренду, и будь готова к незапланированной беременности.

Индекс Перля достаточно низкий — 4-18 (27). Вторая цифра имеет широкий разброс и в большей степени зависит от скорости реакции твоего партнера, а не от дня цикла или базальной температуры.

Календарный метод

Календарный метод стар и, к сожалению, малоэффективен. Принцип следующий: полное воздержание в наиболее фертильные дни цикла — 3-5 дней до и 2 дня после овуляции. Плюсы у такого подхода есть, например отсутствие влияния искусственных гормонов на организм женщины. Метод категорически нельзя использовать девушкам с нерегулярным менструальным циклом, так как вычислить фертильные дни в такой ситуации не представляется возможным.

Индекс Перля для календарного метода низкий, от 25 до 40 — шансы забеременеть при его использовании примерно 50 на 50. Впрочем, этот метод вполне может подойти тем девушкам, кто уже планирует завести ребенка и не испытывает острой нужды в эффективных мерах предохранения. Всем остальным мы советуем воздержаться от его использования или хотя бы дополнить другими методами контрацепции, например прерванным половым актом или измерением базальной температуры.

Редакция WMJ.ru постаралась сделать максимально подробный обзор самых популярных среди российских девушек методов контрацепции. Однако принимать решение об использовании гормональных препаратов стоит лишь после консультации врача-гинеколога, но никак не самостоятельно.