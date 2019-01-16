Зачем женщины делают инъекции ботокса в подмышки

«Ботокс» — это слово, которое, в первую очередь, вызывает ассоциации с подтяжкой лица. Но теперь известно, что уколы ботокса делают еще и в подмышечные впадины. Необходимость в этом возникает, когда человек страдает таким заболеванием, как гипергидроз. Проявляется оно в обильном потоотделении даже при нормальной температуре и в состоянии покоя. Достаточно легкого волнения или движения, и, в основном подмышки, обильно выделяют пот.

Доктор медицинских наук, профессор Сергей Рыков уверяет, что гипергидрозу подвержен почти каждый второй россиянин, но большинство об этом даже не подозревают. Просто у каждого человека он проявляется в разной степени и беспокоит тогда, когда потоотделение слишком обильно и люди страдают не только от постоянной влаги в подмышечных впадинах, но и от устойчивого запаха пота в связи с этим. Особенный дискомфорт доставляет это женщинам.

Долгое время эта болезнь считалась неизлечимой, ее обладатели вынуждены были приспосабливаться к своему состоянию, периодически используя влажные салфетки, дезодоранты и прочее. Ботокс решил эту проблему.

Основу ботокса составляет ботулотоксин. Это яд, который в микроскопических дозах вызывает временный паралич мышечных волокон. Его используют для лечения спазмов, косоглазия, искривления шеи. В косметологии таким образом блокируют мимические морщины. Это приводит к расслаблению лица, разглаживанию морщин в уголках глаз, на губах и подбородке, между бровями.

Как поясняет ведущий специалист клиники «Лаборатория красоты» Ольга Цуркан, потовые железы у людей, страдающих гипергидрозом, по размеру не отличаются от потовых желез здоровых людей. Разница лишь в активности желез, превышающей норму. Ее причиной являются симпатические волокна, сигнал которым подает центральная нервная система. После инъекции нейротоксин препарата ботокс разрывает связь мозга с потовыми железами, после чего потоотделение резко сокращается уже через два-три дня. Главное, что при этом поры кожи остаются открытыми, что позволяет сохранить терморегуляцию. Полноценный эффект наступает через полмесяца.

Инъекция ботокса имеет и свои минусы. Кандидат медицинских наук, дерматовенеролог, доцент Львовского медицинского университета Александр Туркевич в качестве основного недостатка называет кратковременность действия инъекции — в среднем от пяти до восьми месяцев, затем ее нужно повторять. Интервал между инъекциями не должен быть менее полугода.

Правда, здесь тот случай, когда регулярные инъекции ботокса (при условии, что их делает квалифицированный врач) не требуют увеличения дозы. Главное, чтобы после введения препарата в первые несколько дней организм не подвергался активным физическим нагрузкам, не перегревался, а главное пациент ни в коем случае не должен употреблять алкоголь.

Врач дерматокосметолог Юлия Бунина поясняет, что процедура введения ботокса практически безболезненна. Перед ее началом подмышки обрабатывают специальным кремообразным анестетиком, после чего кожу дезинфицируют медицинским спиртом, которому затем дают полностью испариться. В противном случае он будет содействовать распаду активного лекарственного вещества. Следующий этап — нанесение маркером точек введения инъекции и непосредственно сама процедура. На месте ввода ботокса образуются небольшие папулы, которые непродолжительное время саднят. Весь процесс занимает не более часа. Однако пациента оставляют в клинике до тех пор, пока не станет ясно, что все прошло успешно и человек чувствует себя хорошо.

По словам Юлии Буниной, до сих пор не выявлена точная причина возникновения гипергидроза. Однако медиками точно установлено, что ему активно способствуют лишний вес, аллергические заболевания, курение. Не исключается и генетическая предрасположенность.