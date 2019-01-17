Почему зимой постоянно хочется есть?

Зимой в желудке словно образуется черная дыра, которая настойчиво требует еды каждые два часа. Количество открываний холодильника в этот период увеличивается в несколько раз, а ощущение голода настигает гораздо стремительнее и чаще, чем в теплое время года.

У всех этих тревожных на первый взгляд симптомов есть вполне естественное объяснение. Представляем вам пять причин, почему зимой постоянно хочется есть, и столько же способов, как с этим бороться.

Зимой тратится больше энергии на согревание

Отечественные зимы отличаются минусовой погодой, а иногда и суровыми морозами. Чтобы поддерживать температуру тела, организм больше энергии тратит на сохранение тепла. Поэтому стоит вам только замерзнуть, как приходит оно — чувство голода.

Чтобы не поправиться, предлагаем простейшую вещь — меньше мерзнуть. То есть не модничать, а кутаться потеплее, полюбить термобелье и разлюбить укороченные джинсы с торчащими щиколотками. Ну и посерьезнее отнестись к фирменному бабушкиному напутствию: "Придатки застудишь". Выбирать только длинную верхнюю зимнюю одежду.

Бессонница

Вечная жизнь в потемках перемешивает день с ночью, и спать хочется гораздо раньше летнего времени. Это связано с выработкой гормона мелатонина, который отвечает за синхронизацию сна и бодрствования. Он синтезируется в темное время суток, поэтому зимой из-за мрачности он начинает вырабатываться задолго до привычного времени отхода ко сну. Как следствие — человек большую часть дня чувствует себя сонным и вялым, а ночью из-за нарушенных биоритмов ворочается и не может уснуть. Недосып приводит не только к депрессиям и апатии, но и к увеличению уровня гормона грелина, который стимулирует аппетит, и к снижению лептина, от которого зависит чувство сытости.

Чтобы подкорректировать биоритмы, спите в кромешной тьме без единого ночника, в вечернее время включайте больше ламп, чтобы не впадать в полудрему раньше времени, а в светлое время суток гуляйте на свежем воздухе. Все это уменьшит чувство голода и избавит от навязчивого желания что-нибудь съесть.

Режим накопления

В холода обмен веществ замедляется, организм бережет энергию, стараясь как можно больше отложить "в кладовую", то есть в жировую прослойку. Поэтому он требует тарелки с горочкой, чтобы не только обеспечить функционирование всех органов, но и оставить излишки при себе. В таком режиме есть еще один нюанс: если вы захотите сбросить вес и сядете на диету, то организм не даст так просто расстаться с необходимым ему жировым запасом. В первую очередь он примется за сжигание мышечной массы, а уже потом — за лишние килограммы.

Как контрмеру такому раскладу предлагаем повышение физической активности и включение в рацион продуктов, ускоряющих метаболизм. При этом изнурительные и интенсивные нагрузки оставьте до весны, выберите приятные для себя занятия: плавание, танцы, коньки, сноуборд, лыжи.

Нехватка воды

Зимой мы не изнываем от жажды и пить совсем не хочется. Однако организм зимой нуждается в воде ничуть не меньше. Раскаленные батареи и теплый воздух из кондиционера сушат кожу и лишают нас влаги. Но холод притупляет желание пить, поэтому никаких сигналов о восполнении потери воды не поступает. Вместо этого вам может показаться, что вы голодны.

Чтобы не идти на поводу у обманчивых потребностей, при очередном голоде после недавнего перекуса не торопитесь к холодильнику. Попробуйте выпить стакан воды. Возможно, это все что вам нужно в данный момент.

Повышенный стресс

Из-за отсутствия солнечных дней в нашем организме перестает вырабатываться в нужном количестве витамин D, без которого невозможно производство гормона счастья — серотонина. Сюда накладывается человеческий фактор: проблемы на работе, разного рода переживания, неврозы и страхи. В итоге вместо серотонина организм начинает усиленно вырабатывать гормоны стресса — кортизол и адреналин. Эта парочка в свою очередь посылает сигнал в мозг о том, что человек находится в опасности и срочно нуждается в спасении — энергетической подпитке. То есть все опять сводится к команде "надо пойти поесть". К тому же серотонин можно получить из пищи: для этого необходимы продукты, содержащие аминокислоту триптофан и глюкозу. Попадая в организм, эти вещества стимулируют усиленную выработку гормона. Но мозг быстро подсаживается на это и в случае депрессии сразу требует углеводной пищи, чтобы быстро восполнить дефицит гормона. В итоге человек просто "заедает" свое плохое настроение.

Чтобы сделать себя счастливее, восполните триптофан из продуктов. Эта аминокислота в достаточном количестве содержится в спирулине, тыквенных семечках, яичных белках, в треске, кунжуте, икре, бананах и сыре Чеддер. Помимо этого, поддерживайте свой уровень радости занятиями, которые приносят вам удовольствие: устраивайте без повода встречи с близкими, играйте в снежки, катайтесь с горок, гуляйте в парках, слушайте любимую музыку, в общем, делайте что хотите, только не раскисайте.