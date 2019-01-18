Секрет долголетия: биохакинг для каждого

Биохакинг — это антивозрастная оздоровительная методика, направленная на увеличение продолжительности жизни и улучшение ее качества, путем настройки жизненно важных функций организма: сна, питания и физической активности.

Диагностика является основой биохакинга и включает в себя множество разносторонних обследований: функциональные, лабораторные, психологические. На основании полученных данных разрабатывается индивидуальная программа, которая корректируется в процессе, с опорой на повторные исследования.

В биохакинге выделяют 8 основных направлений, помогающих человеку быть здоровее, активнее и, в перспективе, жить дольше и качественнее.

1. Генетика

Специальные анализы выявляют риски наследственных заболеваний и на их основании составляется программа по недопущению их развития в будущем или своевременной коррекции.

2. Экологичность жизни включает в себя нормализацию сна и приближение его режима к внутренним биоритмам человека, достаточное пребывание на свежем воздухе или на природе в период светового дня, снижение использования химических средств для гигиены и уборки, а также употребления лекарств.

3. Питание

На основе анализов корректируется рацион питания, учитывается аллергия на продукты.

4. Физическая активность

Упражнения подбираются в зависимости от степени исходной подготовки, но с учетом поставленной цели. По достижении человеком заданной физической формы происходит новое тестирование и составляется новый индивидуальный план под новую цель.

5. Гормональный баланс играет очень важную роль в поддержании здоровья и молодости организма, поэтому периодически проверки гормонального статуса, при необходимости уровень гормонов корректируется.

6. Коррекция психического состояния включает в себя упражнения на развитие и поддержание функций мышления, памяти, концентрации внимания. Важным блоком является снижение эмоциональной реакции на стрессовые ситуации и гармонизация состояния нервной системы в целом. При желании человека добавляются методики, способствующие развитию творческих способностей.

7. Косметология помогает поддерживать красоту кожи (и внешнего вида в целом) в стабильном состоянии, что оказывает благотворное влияние не только на здоровье, но и эмоциональное состояние человека.

Прежде, чем начать, осознайте, что биохакинг — это не краткосрочная программа оздоровления, а образ жизни!