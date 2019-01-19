Какие продукты являются афродизиаками для женщин

Женщины, в отличие от мужчин, за день устают намного больше. У них после основной, профессиональной деятельности обычно наступает не отдых, а продолжаются другие дела — домашние, бытовые. Поэтому вечером им часто бывает не до секса.

Существуют вещества, стимулирующие половое возбуждение и оказывающие воздействие на мозговой центр, ответственный за сексуальность. Но большинство афродизиаков являются плацебо и лишь единицы действительно обладают нужным эффектом, что и научно доказано.

Яблоки

Обычно среди продуктов, влияющих на стимуляцию сексуального желания женщины, называют различные экзотические фрукты: авокадо, манго, фейхуа, бананы. Но так ли это на самом деле? Не так давно в одном итальянском журнале «Архивы гинекологии и акушерства» была опубликована статья, в которой рассказывалось, что влечение к партнеру и сексуальное удовлетворение, женщины сильнее всего испытывают при регулярном употреблении яблок.

Именно это выяснили итальянские сексологи на основе своего длительного исследования. В тестировании участвовали более 730 здоровых женщин в возрасте 18-43 лет. Перед началом исследования все дамы были опрошены на предмет того, какие фрукты они потребляют и сколько яблок они едят каждый день, а также испытуемые рассказали о своем основном питании в целом.

После этого ученые разделили итальянок на две группы: в одной были женщины, употреблявшие яблоки регулярно, а в другой — меньше одного раза в день. Затем все добровольцы прошли тест из 19 вопросов, который позволил медикам определить Индекс женской сексуальной жизни. Выяснилось, что дамы, регулярно употреблявшие яблоки, сильнее остальных испытывают сексуальное удовлетворение, чему немало способствует выделяемое у них, нужное количество влагалищной смазки.

Оказывается, ее выработка в организме напрямую связана с органическим соединением флоридзином, который содержится во всех сортах яблок. Это вещество схоже с женским половым гормоном эстрогеном, играющим ключевую роль в сексуальном возбуждении представительниц слабого пола. Но для достижения желаемого результата яблоки следует употреблять не менее 3 штук ежедневно и на протяжении длительного времени, хотя бы полугода. Данные выводы стали первым научным доказательством того, что яблоки можно считать настоящим женским афродизиаком.

Устрицы

Специалисты отмечают, что основной источник, который регулирует половое влечение у женщин, не так легко идентифицировать. Женское либидо более уязвимо и подвержено колебаниям, зависящим как от физического состояния тела, так и от настроения в данный момент. Кардинально решить проблему отсутствия сексуального желания не так-то просто. Ученые из Гуэлфского университета, провинция Онтарио, Канада, подвергли тщательному анализу данные почти из 150 отчетов по действиям различных афродизиаков.

Проведя не один ряд клинических испытаний с продуктами, указанными в документах, канадские исследователи обнаружили, что например, устрицы совершенно точно можно отнести к действенным афродизиакам, из-за органических веществ, входящих в их состав. Содержание именно в этих морепродуктах цинка, селена и тирозина таково, что оно способно стимулировать в человеческом организме продуцирование гормонов тестостерона и серотонина. Оба они отвечают за формирование сексуального возбуждения не только у мужчин, но и у женщин.

Однако для того, чтобы у представительниц слабого пола произошел выброс гормонов нужного количества, однозначно обеспечивающего повышение сексуальной активности, устриц понадобится съесть намного более десятка. Но проводить длительное время подобные эксперименты со здоровьем женщины ученые не рекомендуют. Возможны негативные побочные последствия, например, в виде появления небольшого количества волосков на лице. Устрицы в качестве афродизиака, хорошо использовать однократно и лишь изредко прибегать к их помощи.