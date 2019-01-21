Неожиданные вещи, которые портят здоровье

Все мы стараемся привить себе правильные привычки: есть здоровую еду, высыпаться. Но есть некоторые вещи, которые мы делаем каждый день и не знаем, что они плохо влияют на наш организм.

Хранение еды в пластиковых контейнерах

Вы из тех прилежных людей, кто готовит себе еду заранее и берет ее на работу? Разделяя еду по контейнерам, вы уменьшаете порции и следите за тем, сколько вы едите, но это может произвести противоположный эффект. Пластиковая посуда может содержать химическое вещество бисфенол А (ВРА). Этот химикат мешает потере веса, так как из-за него вам труднее чувствовать насыщение едой. Старайтесь выбирать стеклянную посуду или контейнеры, которые не содержат BPA.

Использование гаджетов перед сном

У вас наверняка могут быть проблемы со сном, если на ночь вы читаете новости на планшете или играете в игры на смартфоне. Дело в том, что яркий свет снижает уровень мелатонина, а это приводит к бессоннице. Недостаток сна, в свою очередь, приводит ко многим проблемам со здоровьем: снижение концентрации, нарушения иммунитета и сердечные заболевания. Старайтесь избегать электроники и яркого света перед сном. Вместо этого примите теплую ванну, почитайте книгу или послушайте расслабляющую музыку.

Слишком быстрое мытье рук

Мы все знаем, что нужно мыть руки, чтобы предотвратить появление инфекций и болезней. Но, если вы тратите меньше 15 секунд на это, вы не избавляетесь от микробов. Для того чтобы обезопасить себя, нужно мыть руки с мылом примерно 20 секунд. Так, вы удалите все вирусы и бактерии, которые могут заразить вас.