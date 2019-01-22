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В чем польза кокосовой воды 

Рамблер 9 часов назад
Фото: depositphotos
Кокосовая вода становится все более популярна среди приверженцев здорового образа жизни. Действительно ли она полезна для организма или это не больше, чем миф?

Кокосовая вода для детокса

Этот продукт действительно вполне способен помочь очищению организма. Кокосовая вода отлично выводит токсины и тяжелые металлы.

Кокосовая вода для сохранения молодости

Если вы будете регулярно употреблять кокосовую воду, то очень скоро заметите как изменится состояние вашей кожи в лучшую сторону. Она станет сияющей, гладкой и упругой. дело в том, что в состав кокосовой воды входят растительные гормоны, «отвечающие» за обновление клеток.

Кокосовая вода для восстановления

Являясь отличным природным изотоником, кокосовая вода помогает быстро восстановить силы после активных физических нагрузок.

Кокосовая вода для метаболизма

Этот напиток ускоряет процесс метаболизма при длительном и регулярном употреблении. Обмен веществ значительно улучшится.

Кокосовая вода в целях похудения

Начнем с того, что напиток начисто лишен жиров и очень низкокалориен (18 ккал на 100 мл). Добавьте к этому тот факт, что в кокосовой воде содержится множество полезных микроэлементов и ее способность снижать аппетит, и вы поймете, почему ее точно стоит включить в рацион тем, кто придерживается диеты с целью похудеть и заполучить, наконец, подтянутое и стройное тело.

Кокосовая вода для здоровья

По утверждениям специалистов, кокосовая вода способна сократить риск судорог, а также понизить уровень сахара в крови.
Женский форум
Здоровье
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