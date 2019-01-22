5 случаев, когда не стоит заниматься сексом

Даже если тебе кажется, что у тебя несерьезное гинекологическое заболевание, всегда важно уточнять у лечащего врача, стоит ли тебе воздерживаться от секса и как долго. Обычно все зависит от типа воспаления, но в большинстве случаев небольшой перерыв пойдет на пользу. Ты можешь подумать: мне уже не больно, это не беспокоит меня и моего партнера, так почему бы не нарушить запрет?

Дело в том, что даже если нет изменения запаха, странных выделений или боли — еще не значит, что ты абсолютно здорова и процесс лечения окончен. А любое отклонение от плана может серьезно затруднить твое выздоровление, особенно если ты столкнулась с одной из этих пяти распространенных ситуаций:

1. После операции на тазовой области

Если в последнее время тебе пришлось перенести любую операцию в области таза, например кесарево сечение или гистерэктомию, занятия сексом стоит отложить до момента, пока врач не удостоверится, что все достаточно зажило. Даже короткий и кажущийся легким и осторожным половой акт может затянуть процесс заживления и повредить швы.

2. Если у тебя есть инфекция мочеполовой системы

Во время секса бактерии могут попадать в мочеиспускательный канал, что и вызывает заболевание чаще всего. Крайне важно обратиться к врачу, если эта ситуация повторяется уже не в первый раз — возможно, анатомически твое тело устроено так, что мочевой пузырь недостаточно опустошается или уретра расположена ниже обычного. Врач-гинеколог также может назначить антибиотики для лечения этой инфекции, и пока курс не будет окончен — заниматься сексом не стоит, даже если тебе кажется, что боль отступила.

3. При нарушении кислотности вагины

Бактериальный вагиноз — заболевание, с которым регулярно сталкивается 8 из 10 женщин детородного возраста и которое достаточно легко поддается лечению. Оно вызывается дисбалансом бактерий, например: после спринцевания, приема антибиотиков или даже ношении некачественного нижнего белья. Чтобы восстановить микрофлору и кислотность влагалища, тебе понадобятся специальные вагинальные препараты в форме свечей или геля, и заниматься сексом в период лечения категорически нельзя.

4. При восстановлении после дрожжевой инфекции

Молочницу легко выявить, даже не обращаясь к специалисту, с дрожжевым грибком отлично справляются недорогие вагинальные средства, и вместе это создает впечатление, что лечение кандидоза занимает не больше трех дней. Но специалисты утверждают, что ткани во влагалище могут воспаляться от противогрибковой терапии, так что нужно дать некоторое время для того, чтобы твоя вагина восстановилась. В этот период времени также не рекомендуется заниматься оральным сексом, ведь грибковые инфекции легко передаются через слизистую. Кроме того, этот вид бактерий легко распространяется через секс-игрушки, так что не забывай тщательно промывать их после каждого использования.

5. Во время лечения ЗППП

Даже если у вас с партнером обнаружено одно и то же ЗППП, вам нельзя заниматься сексом — вы просто будете передавать вирус друг другу, а затянувшееся лечение может повредить вашей гормональным и репродуктивным функциям. Это также относится и к обычной «простуде на губах» — виду герпеса, который напрямую не связан с половой системой, но имеет схожие с ним предпосылки.

Всегда ли ты соблюдала указания врачей-гинекологов?