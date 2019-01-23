Почему нельзя запивать горячее холодным

Теплая пища не должна обжигать губы, а холодная — не должна морозить зубы. Эта поговорка из числа профессиональных, которая хорошо известна медикам не только как фразеологизм, но и как врачебный постулат.

Любой гастроэнтеролог, давая советы по здоровому питанию, в первую очередь, обратит внимание на температуру пищи. Как поясняет доктор Артем Васеев, в идеале температура ваших блюд не должна превышать 60 градусов. Холодными можно есть только овощи и фрукты и то, лишь в перерывах между основными приемами пищи. Даже если желудок не успеет их переварить, они усвоятся полностью в тонком кишечнике.

Но этого не происходит с горячей едой, которую тут же запивают холодной водой, либо проглатывают еду прямо из холодильника. В 1969 году советский ученый Виталий Линденбратен в ходе рентгенологического исследования обратил внимание на интересный факт. Для проведения эксперимента необходимо было, чтобы в желудке у испытуемого задерживалась каша на время, пока готовится рентгенологическая установка (в то время она была не столь совершенной). Когда каша попадала в желудок в холодном виде, она покидала его так быстро, что ученые не успевали даже запустить оборудование. Проведя более детальные исследования, доктор наук Линденбратен выяснил, что теплая пища переваривается желудком от четырех до пяти часов, а холодная (либо горячая, когда ее тут же запивают холодной водой), перемещается практически непереваренной в кишечник уже через 20 минут, то есть, попросту выталкивается.

Но в желудке она должна проходить определенную подготовку к последующей обработке и усвоению. Холодная пища или вода не позволяют, к примеру, белковой части пищи быть расщепленной на аминокислоты. Попав в кишечник практически не переваренными, белки начинают там гнить. Это вызывает колики, воспалительные процессы и даже отравления.

Есть еще один огромный минус запивания горячей еды холодными напитками. Освобождаясь быстро от пищи, желудок не успевает подать нам сигнал насыщения, есть хочется еще и еще, а это прямой путь к ожирению. Кстати, этим свойством ненасыщения организма удачно пользуются владельцы фаст-фудов. Они предлагают к горячим бургерам или картошке фри ледяные газированные напитки. Запивая, человек постоянно испытывает чувство недоедания и заказывает себе еду еще и еще.

Ученые школы медицины при Университете Мэриленда в Балтиморе уверяют, что привычка к употреблению холодной пищи сразу после горячей на только замедляет пищеварение, но и сужает кровоток и замедляет гидратацию организма. Спазмы и колики — обычное явление при таком способе питания. Когда он практикуется в течение длительного времени, возникают замедленный обмен веществ, ожирение, запоры, воспалительные процессы не только желудка, но и всей пищеварительной системы. Общее самочувствие человека ухудшается: его одолевает слабость, он чувствует хроническую усталость, становится сонливым. Но стоит только перейти на пищу нормальной температуры, и самочувствие улучшается.

Артем Васеев приводит такой пример: в жаркую погоду люди едят мороженое. Кажется, что так легче переносить жару. На самом деле это лишь путь к воспалительным заболеваниям кишечника, энтеритам и дисбактериозу. Особенно, если мороженому предшествовал обильный завтрак или обед.

Еще в древности врачеватели заметили, что совмещение горячей и холодной пищи вызывает у людей дискомфорт, боли, нездоровое состояние. Они называли это тушением огня пищеварения. А во времена Чингисхана резкий контраст горячей и холодной пищи использовался в качестве смертной казни. Преступнику давали горячий бараний бульон, после чего заставляли выпить большое количество практически ледяной воды. В течение непродолжительного времени человек умирал от страшных болей в животе.