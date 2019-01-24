41-летняя мать двоих показала, как выглядеть на 20

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Секреты жизни 41-летней австралийки, выглядящей на 20 

Anews 2 часа назад
Мама двоих детей рассказала, как повернуть вспять процесс старения.
Австралийская учительница Белинда Нортон часто делится фотографиями в Instagram, где показывает часть жизни 53 тысячам подписчикам. Женщина потрясающе выглядит, и это учитывая, что ей 41 и у нее двоих детей. Белинда поделилась советами, как выглядеть так же хорошо, как и она.
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Белинда говорит, что жизненные силы и энергия переполняют ее. Она чувствует себя моложе, чем в 20, а главным секретом остается всегда хорошее настроение, которое нужно воспитать в себе.
anews
Молодая мама говорит, что диеты и кардио противопоказаны для здорового духа. Она советует есть шесть раз в день порциями не больше, чем два кулака. Причем ежедневно нужно есть насыщенную витаминами чернику, горсть миндаля, шпинат пять раз в неделю, жирный лосось около двух раз в неделю, и обязательно есть овощи каждый день.
anews
Белинда рекомендует поменять кардио на силовые тренировки. Она обнаружила, что кардио не способствует лучшей форме тела. Женщина не отказалась от бега совсем — она может сделать утреннюю пробежку на скорости 3-7 км/ч, но только на короткие дистанции, чтобы привести себя в чувство. А для снятия каждодневного стресса Белинда еженедельно занимается йогой и принимает ванну.
anews
Белинда говорит, что ее омолаживают встречи с подружками.
«Девушкам просто необходимо подшучивать друг над другом — это время очень важно для женщин, чтобы противостоять стрессу».
Что касается ухода за лицом, Белинда советует тщательно смывать макияж на ночь, а перед сном наносить масло шиповника вокруг глаз и на зону декольте. Помимо этого, нужно увлажнять кожу два раза в день и отшелушивать ее ороговевшие клетки молочной кислотой каждые три дня.
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