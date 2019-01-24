Мифы и заблуждения о фитнесе, способные удивить

Когда вы хотите привести мышцы в тонус, похудеть или улучшить себе настроение, вы решаете заняться фитнесом. К сожалению, есть много информации, которая не поможет вам добиться своей цели — или даже навредит. Например, что лучше для потери веса — упражнения или диета? Правда ли, что марафон полезен для здоровья? Ответы на эти вопросы могут вас удивить.

1. Чтобы быстро похудеть, самое главное — тренироваться.

Это не так. Результаты исследований говорят о том, что в краткосрочной перспективе диета имеет гораздо больше значения, чем усиление интенсивности занятий спортом. В долгосрочной перспективе, однако, регулярные упражнения более важны для того, чтобы оставаться в форме.

2. Силовые тренировки превратят жир в мышцы.

Неа. Поднятие тяжестей не сделает волшебным образом ваши дряблые мышцы крепкими. К сожалению, жир не превращается в мускулы. Но поднятие тяжестей поможет вам нарастить мышечную ткань.

3. Единственное время для тренировок — раннее утро.

Согласно результатам нескольких исследований, день и вечер так же хороши для занятий, как и раннее утро.

Однако некоторые исследования говорят о том, что ранние тренировки помогают ускорить потерю веса.

Кроме того, дневной свет играет важную роль в потере веса. Синхронизируя наши внутренние часы, или суточные биоритмы, с природными, мы помогаем ускорить метаболизм. По результатам одного недавнего исследования, люди, которые наслаждались солнцем в течение первых двух часов после пробуждения, были худее, чем те, что не получали никакого естественного света, что бы они ни ели в течение дня.

4. Женщины не должны поднимать тяжести, а то у них сформируется мужская фигура.

Знаете что? Поднимать тяжести совершенно безопасно — и очень полезно для силы мышц. Способность наращивать крупные мускулы напрямую зависит от уровня тестостерона, а у женщин он в среднем ниже. Так что если вы женщина, шансы на то, что вы «накачаетесь», невероятно малы.

5. Несколько минут на беговой дорожке запустят процесс сжигания жира.

Чтобы потерять полкило, вам нужно сжечь 3500 калорий — гораздо больше, чем то количество калорий, которое средний взрослый (мужчина или женщина) съедает за целый день. Для сравнения: средний американский мужчина сожжет примерно 330 калорий за двадцать минут бега в умеренном темпе.

6. Ведение дневника питания — надежный способ контроля за тем, что вы едите.

Не совсем так.

Даже если мы стараемся более сознательно относиться к тому, что мы кладем себе в рот и насколько активную ведем жизнь, мы склонны доверять себе больше, чем следует.

«Люди склонны переоценивать свою физическую активность и недооценивать то, сколько пищи они потребляют, — говорит Филип Стэнфорт, ученый из Университета Техаса и директор Института фитнеса Техаса. — Все постоянно думают, что позанимались больше, а съели меньше».

7. Чтобы похудеть, необходимо сократить потребление углеводов и сахара.

Проблема модных диет очень проста: они временны. Чтобы потерять вес и сохранять форму, необходимо найти такой режим питания, которого вы сможете придерживаться всю жизнь.

«Мы же говорим, что сели на диету, что предполагает, что мы с нее слезем. В этом весь смысл», — говорит Филип Стэнфорт.

8. Пробежать марафон — лучший способ стать стройным и подтянутым.

Хорошие новости: можно перестать стыдиться того, что вы не подписались бежать марафон, о котором все так говорят. На самом деле можно получить все преимущества бега на дальнюю дистанцию, даже не преодолев черту в 8 километров.

Быстрый бег от пяти до десяти минут в день может принести такую же пользу для здоровья, как бег часами. На самом деле люди, которые бегают менее часа в неделю (если они бегают каждый день), получают такую же пользу для сердца, как и те, кто бегает более трех часов в неделю.

Последние исследования говорят о том, что короткие интенсивные упражнения могут приносить такую же пользу для здоровья, как долгие изнурительные занятия, — а еще они повеселее!

9. Заниматься один или два раза в неделю достаточно, чтобы оставаться в форме.

Если вы уже в достойной форме, упражнения пару раз в неделю не принесут особой пользы.

«Лучше всего заниматься как минимум три раза в неделю, — считает Шон Арент, ученый из Ратгерского университета. — По факту вам следует что-то делать каждый день, и под словом «что-то» я имею в виду физическую активность — просто двигайтесь».

10. Изотонический напиток Gatorade — лучший напиток после тренировки.

Извините, любители Gatorade: этот энергетический напиток состоит в основном из сахара и воды.

После тренировки эксперты рекомендуют принять порядка 20 граммов протеина (любого происхождения) и пить много воды.

11. Если перестать заниматься, потребуется по крайней мере две недели, чтобы потерять форму.

К сожалению, все эти крепкие мышцы, над которыми вы так работали летом, скорее всего, начнут исчезать уже через несколько дней после того, как вы прекратите тренировки.

В большинстве случаев мускулы начинают исчезать в течение недели без регулярных занятий.