Самые экзотические виды массажа

Чем отличается релакс по-индийски от тайского или тибетского варианта? Разбираемся в таинствах восточной культуры вместе с WomanHit.ru На Востоке к искусству массажа отно-сятся с большой щепетильностью. Он — часть традиционной медицины многих стран, а также культуры и даже режима дня. К примеру, в Тибете детей с детства обучают основам акупунктуры, чтобы при необходимости они могли снять боль или же справиться с тревожностью.

Однако подходы к этому прекрасному действу на Востоке сильно отличаются от привычного нам. Если в основе западного массажа лежит анатомическая структура человека: мышцы, кости, суставы, то восточный учитывает поток энергии и биологически активные точки. В Европе он делается на тех участках тела, где есть патологии (например, при болях в спине), а гуру восточной медицины рассматривают организм как единое целое. В итоге оздоравливается и гармонизируется все тело.

Каждая культура создала собственный вид массажа, ведь ритуал сильно зависит от местоположения региона, уклада, традиций и философии. Так, китайский основан на меридианах и жизненно важных точках, тайский — на энергетических каналах и их блоках, индийский — на балансе трех дош… Запутаться элементарно. Хорошо, что у всех восточных техник есть немало общего, поскольку культуры этих стран развивались параллельно друг другу в течение многих тысячелетий. Но есть, безусловно, и различия. Наш обзор поможет вам выбрать то, что подойдет идеально.

Индийский аюрведический массаж

Согласно аюрведе, здоровье — это хрупкое равновесие трех форм биологической энергии — дош Ваты, Питты и Капхи. Когда эта система нарушается, человек легко может заболеть. Аюрведический ритуал красоты помогает поддерживать их в гармонии. Важен и баланс стихий. Вате соответствует Ветер, который отвечает за все, что движется в нашем организме: к примеру, моргание или же циркуляция крови. Питта — это Огонь, он регулирует пищеварение, зрение и состояние нашей кожи. Капха — Вода, ее недостаток проявляется в увеличении веса и сонливости.

Индийский массаж использует различные масла, порошки, лечебный рис и никогда не выполняется без этих средств. Аюрведа считает, что так можно полностью избежать неприятных ощущений. Масла, естественно, подбираются индивидуально. Чаще всего используется кунжутное, кокосовое и касторовое. Но могут применяться и какие-либо другие, мастер выбирает их в соответствии с потребностями клиента.

Классический аюрведический массаж — это ритуал, который выполняется под тихую, мелодичную музыку в уютной атмосфере приглушенного света и экзотических ароматов. Также необходим прямой контакт ладоней с телом человека, в отличие от некоторых восточных массажей, где не нужно снимать одежду. Начинается все с омовения ног и легкого растирания головы и плеч, во время которого мысли постепенно успокаиваются. Почувствовав, что вы расслабились, массажист предложит вам переместиться на стол из нима (это особая порода дерева, обладающая антисептическим и лечебным свойствами), и начинается само действо. Оно выполняется синхронно в четыре руки. Мягко и уверенно специалиты прорабатывают все части тела — от ступней до ушных раковин. Если же вам хочется сполна ощутить восточный колорит, попросите специалиста выполнить таинство под названием Навар. Для него используются мешочки с теплым рисом, отваренным в молоке с травами. Массажист интенсивно массирует ими тело, пока рис не остынет. Это снимает боль в суставах, помогает при ревматизме и остеохондрите. Есть и особая процедура, которая способна убрать застой жидкости и расщепить жир после новогодних застолий. Называется эта радость тела массажем с лекарственным порошком Поди. А любителям острых ощущений наверняка понравится массаж ногами, который позволяет проработать глубокие слои мышечных тканей. Его советуют для восстановления после травм и снятия хронических болей, а также он рекомендован людям с крупным телосложением и профессиональным спортсменам.

Тибетский массаж

Тибетские врачи объединили различные системы и школы, обмениваясь знаниями с мастерами из Индии и Китая, — в итоге получилось совершенно новое направление. Например, аюрведический массаж всегда проходит на специальном столе, а тибетский — на полу. В отличие от индийского, во время которого применяют масла с небольшим количеством дополнительных компонентов, для проведения тибетского используются смеси из множества препаратов. В их состав могут входить до тысячи растительных веществ, минералов, жир диких животных и специи. Отношение к специям в Тибете очень серьезное. Считается, что это тоже лекарства, и подход к ним строгий. Часто в смеси добавляют мускатный орех, черный и зеленый кардамон, шафран и сычуаньский перец.

Особенности холодного высокогорного климата также привнесли в древние техники разнообразные приемы по прогреванию энергетических точек. Традиционно для этого используются пар, дым и масляные мешочки из лекарственных растений.

Важная часть процедуры — это диагностика состояния здоровья человека по пульсу. Доктор таким образом выявляет отклонения от баланса жизненных начал и назначает пациенту вид массажа, состав масла, специи или же прогревания.

Концепция оздоровления основана на том, что на теле человека существует порядка семидесяти пяти точек, которые являются проекциями внутренних органов. К примеру, нажимая на точку, которая находится в определенном месте позвоночника, можно улучшать работу сердца. Тибетский ритуал лечит синдром хронической усталости, депрессию, укрепляет зрение, восстанавливает сон, замедляет процессы старения. Особенно мягко на энергетические точки действуют травяные мешочки. Во время процедуры отшелушиваются отмершие частички кожи, улучшается функция потовых и сальных желез и устраняется венозный застой. А массаж гладкими черными вулканическими камнями (к слову, один из древнейших в Тибете) хорош для расслабления уставших мышц. Когда набегаетесь за покупками, заказывайте в меню СПА-процедур именно его.

Китайский массаж

Он лежит в основе большинства восточных систем. Китайским массажем пользовались монахи для поддержания духовного и физического здоровья, а его методики передавались из поколения в поколение. Для него используют натуральные масла, например, миндальное и жожоба. Если у людей аллергия на них, мастер применяет гипоаллергенную пудру, поскольку руки обязательно должны скользить. Таинство снимает напряжение и стимулирует кровообращение, помогает от головных болей и болей в пояснице, бессонницы и хронической усталости.

Техника включает в себя поглаживание, растирание, пощипывание, разминание, а также методику точечного массажа. В общем, не заскучаешь. Конечно же, как и в тибетском варианте, здесь в ходу акупрессура, но ее значение немного иное. Китайцы считают, что биологически активные точки могут быть нескольких видов: «точки гармонии» (нормализуют течение энергетического потока), «возбуждающие» (активизируют органы и системы), «успокаивающие точки» (снимают напряжение). Кроме того, каждый орган имеет «сигнальную точку», которая используется для быстрого снятия боли. И не стоит забывать про популярное в Китае растирание стоп. В стране даже говорят: «Массаж стоп — это здоровье». Врачи уверены, что выполнять его нужно утром и вечером. Дело в том, что на подошве сконцентрировано до семидесяти тысяч нервных окончаний! Так что специалист может влиять на любой орган, когда надавливает на соответствующую ему точку на стопе.

Тайский массаж

По легенде, этот массаж изобрел Шиуга Компарай, личный врач Будды. Руководствовался он аюрведической медициной, однако его версия настолько оригинальна, что найти схожие черты довольно сложно. Порой тайский ритуал даже называют йогой для ленивых, и тому есть немало причин. Начнем с того, что и пациент, и мастер во время процедуры одеты в вещи из легкого натурального материала. Кроме того, специалист не использует никаких масел и кремов. Считается, что лишь в этом случае можно достичь максимального эффекта. Сеанс продолжается не менее двух часов, что вполне сопоставимо с уроком йоги: за это время массажист успевает «понять» тело клиента и основательно его проработать. Только не молчите! Если вам больно или неприятно, об этом стоит сразу же заявить. Сама процедура происходит на мате следующим образом: вы принимаете определенные позы и расслабляетесь в них, в то время как мастер скручивает и разминает ваше тело, аккуратно растягивает суставы и позвоночник.

В чем же связь тайского массажа с аюрведой? Дело в том, что он основан на учении о потоках жизненной энергии, пронизывающих тело человека. Для него важны десять линий под названием Сен Сип, которые проходят из области вокруг пупка. Этой области на животе уделяется особое внимание. Тайский массаж особенно хорош, когда нужно восстановиться после травмы или растяжения связок. Но также он поможет и при усталости и переутомлении, для улучшения работы пищеварительной системы. И в целом это прекрасный способ расслабиться и привести в тонус тело перед праздничной суетой.

Итак, если глаза у вас разбежались и хочется всего и сразу, советуем все же остановиться на одном восточном массаже (естественно, на том, который вам больше всего приглянулся). Курс этих райских процедур волшебным образом приведет мысли в равновесие — так что не теряйте времени зря.