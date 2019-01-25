Малоизвестные факты о целлюлите

Первое, что нужно знать про целлюлит, это то, что в нем ничего плохого, рано или поздно целлюлит появится у каждой женщины, этого не нужно стыдиться. Ненавистная всеми апельсиновая корка образуется, когда соединительные ткани слабеют, а жировые ткани образуют комочки. Соединительные ткани являются коллагеновыми волокнами, они становятся слабее из-за плохого питания, отсутствия физических упражнений, изменений гормонального фона, плохой циркуляции крови. Лечение от появившегося целлюлита может быть реальным, но оно не заменит необходимости правильно питаться и быть физически активным. Эти малоизвестные научные факты о целлюлите помогут посмотреть на проблему свежим взглядом.

Солнечный свет усиливает целлюлит

Под воздействием солнечного света целлюлит становится более выраженным, поэтому одной из мер против целлюлита является использование солнцезащитных средств.

Солнечные лучи повреждают коллаген в коже, от этого страдает и кожа, и соединительные ткани, они становятся слабее.

Целлюлит бывает разных типов

Выделяют три типа целлюлита, каждый из них предполагает свой подход. Адипозный жировой целлюлит, он же — вялый, именно эту форму называют апельсиновой коркой, причина его появления в плохом питании, поэтому для исправления ситуации нужна здоровая диета. Отечный или водянистый целлюлит появляется по причине задержки воды в тканях, от него помогут тренировки и снижение количества соли в питании. Фиброзный или твердый целлюлит формируется глубоко внутри подкожной жировой клетчатки, лучшим способом избавления от него считается мезотерапия.

Целлюлит появляется не только у полных

Наличие целлюлита не говорит о наличии лишнего веса, хотя большое количество лишнего веса делает целлюлит более выраженным. Целлюлит появляется по причине потери коллагена и ухудшения структуры соединительных тканей, такое может произойти и с худым человеком.

Целлюлит появляется из-за облегающей одежды

Одна из причин появления целлюлита заключается в плохом кровообращении, поэтому слишком плотно облегающая одежда увеличивает шансы на развитие целлюлита. Самый первый виновник — это слишком плотное нижнее белье, оно ухудшает кровообращение в проблемных зонах.

Скрабы и щетки эффективны против целлюлита

Массаж руками или приспособлениями, использование скрабов и сухой щетки для тела помогают уменьшить проявления целлюлита. Регулярное массажное воздействие улучшает приток крови к области, от этого коллаген становится сильнее, а количество подкожного жира — снижается.

Целлюлит передается по наследству

Некоторые люди более предрасположены к развитию целлюлита, так как подобная проблемы коснулась старших родственников. Но наличие предрасположенности не означает, что целлюлит себя проявит, многое зависит от питания и образа жизни.

Как сделать лечение более эффективным

Чтобы лосьоны и другие средства от целлюлита были более эффективными, их нужно использовать после тренировки. Во время занятий спортом кровообращение становится быстрее, полезные вещества смогут впитаться в кожу лучше и глубже.

Важную роль играют гормоны

Очень часто целлюлит появляется и становится более выраженным по причине гормональных изменений. Прием противозачаточных средств или беременность могут вызвать появление целлюлита. Вне зависимости от причины появления, правильное питание и умеренные нагрузки снижают проявления целлюлита.