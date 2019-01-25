Секреты хорошего метаболизма

В редких случаях хороший метаболизм достается от природы, но большинству людей приходится его постоянно поддерживать. Быстрый метаболизм нужен для похудения и сохранения нормального веса.

У каждого есть друг или подруга, которые могут есть сколько угодно и не полнеть, как правило, это объясняется хорошим метаболизмом. В редких случаях быстрый метаболизм достается от природы, но большинству людей необходимо его постоянно поддерживать. Метаболизм — это универсальный термин, который используется для всех химических процессов, протекающих в теле.

Метаболизм нуждается в энергии, при поступлении и трате адекватного количества энергии тело не будет накапливать жир. Когда метаболизм замедляется, тело тратит меньше энергии, излишки становятся лишним весом. Есть несколько секретов для ускорения метаболизма.

Не пропускать завтрак

Это вовсе не секрет, все говорят о важности завтрака, но далеко не все завтракают каждый день. Чашка кофе или чая — это не завтрак, для пробуждения метаболизма нужна еда, желательно — полезные продукты, наполненные белком и клетчаткой.

Пить зеленый чай

Зеленый чай популярен во всем мире не только из-за вкуса, напиток форсирует метаболизм и помогает худеть. Если тебе надоел зеленый чай в чистом виде, то ты можешь перейти на чай с натуральными добавками. Зеленый чай можно пить в горячем и холодном виде, этот напиток никогда не надоест. Исследования показали, что употребление от трех до пяти чашек чая в день в перспективе позволяет снизить массу тела как минимум на 5%.

Пить холодную воду

Простая вода в холодном виде оказывает воздействие на метаболизм. Один стакан холодной воды ускоряет метаболизм на 30% на целый час, это очень высокий показатель.

Тело вынуждено тратить энергию для того, чтобы согреть воду, чем больше потрачено энергии — тем быстрее протекают обменные процессы.

Избегать транс-жиров

Продукты с транс-жирами вредны, особенно при попытках похудения. Дело не только в том, что продукты с вредными жирами содержат слишком много калорий. Транс-жиры снижают способность организма к сжиганию собственных жировых отложения, с ними нужно быть осторожным.

Есть пряные продукты

Пряные продукты ускоряют метаболизм, это не легенда, а подтвержденная наукой истина. Если ты любишь острую еду, тебе повезло — ты можешь наслаждаться любыми блюдами и заботиться о метаболизме одновременно.

Есть много белка

Фактически, любая еда дает энергию и оказывает влияние на обменные процессы, но разные компоненты пищи ведут себя по-разному. Если после употребления углеводов метаболизм возрастает примерно на 10%, то белковые продукты действуют в три раза сильнее — метаболизм повышается на целых 30%.

Тренироваться с весом

Работа с весом — это то, что может встряхнуть спящий метаболизм и разогнать его до предела. После каждой тренировки скорость обменных процессов останется быстрой на много часов вперед. К тому же силовые тренировки формируют мышечную массы, а мышцы потребляют много калорий.

Принимать омега-3

Жирные кислоты омега-3 играют важную роль в формировании метаболизма. Они снижают уровень воспалений, нормализуют концентрацию сахара в крови, а также регулируют выработку лептина, этот гормон может замедлить сжигание жировых отложений.