Почему нужно начинать худеть зимой

Эксперты рассказали, что для того, чтобы быстро привести себя в форму, нужно начинать худеть зимой, а не в теплое время года. Они рекомендуют сосредоточиться на уличных тренировках.

Специалисты провели исследование, которое подтвердило их теорию о том, что в холодное время года проще скинуть вес. Именно низкие температуры способствуют сжиганию большего количества калорий.

В человеческом теле образуются два вида жировых тканей — белые и бурые. Первые появляются из-за переедания и лишних калорий. Вторые помогают сжигать съеденное и поддерживать нормальную температуру.

Если вы тренируетесь в минусовую температуру, бурый жир начнет сжигать больше калорий, чтобы согреть организм. Тренировки в зале также будут эффективнее, так как во время занятий в помещении ваше тело согревается, а потом тратит энергию, чтобы сохранить тепло.