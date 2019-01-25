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Почему нужно начинать худеть зимой 

Рамблер 7 часов назад
Фото: depositphotos.com
Эксперты рассказали, что для того, чтобы быстро привести себя в форму, нужно начинать худеть зимой, а не в теплое время года. Они рекомендуют сосредоточиться на уличных тренировках.
Специалисты провели исследование, которое подтвердило их теорию о том, что в холодное время года проще скинуть вес. Именно низкие температуры способствуют сжиганию большего количества калорий.
В человеческом теле образуются два вида жировых тканей — белые и бурые. Первые появляются из-за переедания и лишних калорий. Вторые помогают сжигать съеденное и поддерживать нормальную температуру.
Если вы тренируетесь в минусовую температуру, бурый жир начнет сжигать больше калорий, чтобы согреть организм. Тренировки в зале также будут эффективнее, так как во время занятий в помещении ваше тело согревается, а потом тратит энергию, чтобы сохранить тепло.
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