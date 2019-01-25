Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Австралийкам предлагают укол для усиления либидо 

Аргументы Недели + ещё 1 7 часов назад
Фото: Аргументы Недели
В Австралии набирает популярность новая услуга для женщин. Процедура, которую предлагают австралийские клиники, представляет собой инъекцию для повышения интимной чувствительности у женщин.
Инъекция для усиления женского либидо называется «O-boost». Препарат активизирует стволовые клетки и стимулирует образование новых клеток в крови. Практикующие эту процедуру специалисты утверждают, что инъекция повышает женское либидо, усиливает отклик на прикосновения и обеспечивает взрывные ощущения при получении удовольствия.
Чтобы наверняка превратиться в «горячую штучку», специалисты рекомендуют сделать две-три инъекции в течение месяца, а затем процедуру можно будет повторять раз в год. Эта инъекция считается малоболезненной и высокоэффективной. Все бы ничего, но цена этого «укольчика» — кусачая. Одна инъекция препарата стоит около 2 000 австралийских долларов, сообщает «Спид-инфо».
Аргументы Недели: последние новости
Вкусно или полезно: как насытиться вредной пищей и при этом не есть её Специалисты назвали самые притягательные женские имена в России Отрекшийся от престола король Малайзии и россиянка Оксана Воеводина разводятся
Здоровье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы самые эротичные женские имена в России39
Пикап-гороскоп: как обольстить каждый знак зодиака
«Познакомилась в интернете с заключенным»1
Как похудеть после 40
5 способов «зацепить» женщину: мужской взгляд1
Видео
Рамблер/гороскоп на неделю
Психология
04:53
Звезды, которые смогли сильно похудеть
Звёзды
01:12
Настоящая фамилия и другие факты о Софии Ротару
Звёзды
Как выглядят жены участников Comedy Club
Звёзды
Знаменитости, которые не доверяют себя стилистам
Звёзды
Орлова устроила поклонницам «тест на идеальность»
Звёзды
Лютаева восхитила стройной фигурой на пляже
Звёзды
10:22
Факты, которые скрывают продавцы кофе
Еда
01:12
Кем были бы российские звезды, если бы не сцена
Звёзды
00:14
Самую красивую женщину-полицейского бросил парень
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение