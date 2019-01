Чем шубы опасны для здоровья

Шуба — это, пожалуй, один из самых обсуждаемых предметов гардероба. Одни о ней мечтают, другие осуждают первых. Но мало кто задумывается о том, что шуба может стать источником токсического отравления, аллергии и даже паразитов, ведь, купив шубу, мы вешаем в шкаф не просто новую вещь, мы вещаем выделанную шкуру убитого животного.

Несмотря на то, что шуба, казалось бы, сделана из натурального материала — меха животного, в ней может содержаться целый ряд токсичных веществ.

Американские ученые из Мичиганского университета решили провести исследование водоемов неподалеку от ферм, где выращивали пушных зверьков, и обнаружили в них повышенное содержание фосфора и азота. Экстраполируя данные на всю территорию страны, они подсчитали, что каждый год окружающая среда получает от звероферм подарок в виде 1 000 000 килограммов различных соединений фосфора. И азот, и фосфор способствуют зарастанию водоемов, нарушению экосистем и уничтожению рыбы. Данные об этом опубликованы на англоязычном сайте The Human Society of the United States.

Кроме звероферм окружающую среду загрязняют цеха по выделке натурального меха, ведь шкуру убитого животного надо продубить, чтобы она не протухла, а мех часто нужно покрасить. При выделке шкур используются весьма токсичные для человека вещества: формальдегид, спирт, окись углерода, оксиды азота, диоксид серы, соляная и уксусная кислота, смолы, диоксины, тяжелые металлы, масла и краски на основе цианидов, каустическая сода, нафталин и многие другие.

По некоторым данным, те, кто живут поблизости от дубильных мастерских или работают в них в пять раз чаще болеют лейкемией.

Ученые из киевского Института экогигиены и токсикологии считают, что химические вещества невозможно полностью удалить при отмывке меха. На нем все равно остается хром, который вызывает раздражение кожи и слизистых оболочек, и кадмий, который весьма токсичен для детей.

По рассказам бывших работников мастерских по выделке меха, производители пытаются сэкономить на всем и часто прибегают к уловкам с помощью токсичных химикатов: выравнивают недостаточно гладкую кожу, погружая ее в ванны с полимерами, а для предохранения от гниения используют пентахлорфенол, который запрещен во многих странах. Этим веществом можно травить крыс, насекомых, а можно использовать его как гербицид и фунгицид.

Кроме того, натуральный мех легко может вызвать аллергическую реакцию: по данным, которые приводит сайт naturemed.ru, примерно 15% аллергиков на земном шаре страдают аллергией именно на различные виды меха. Выражается она по-разному: у кого-то начинается кашель, чихание, может случиться приступ астмы; у других краснеют и слезятся глаза, отекает слизистая оболочка носа, появляется угревая сыпь на лице либо раздражение на коже там, где она соприкасается с мехом.

Российские аллергологи (сайт alergostop.ru) указывают, что чаще всего аллергия бывает на длинный мех, то есть в первую очередь, на мех чернобурой и рыжей лисы и на мех песца, кроме этого бывает аллергия на мех нутрии и даже на мех кролика. Киевский иммунолог Олег Назарук добавляет к этому аллергию на каракуль, мутон, норку, шиншиллу. При появлении первых симптомов следует отказаться от носки шубы и обратиться к врачу, чтобы пройти аллергопробы и получить необходимое лечение. Аллергологи обращают внимание — если у вас есть аллергия, например, на мех кролика, то шубу из его меха лучше не покупать.

Но аллергия и отравление тяжелыми металлами еще не все огорчения, которые могут доставить изделия из натурального меха. Оказывается, мех просто рай для паразитов и вредных насекомых, которые, в отличие от людей, быстро привыкают к токсинам. В шубе из натурального меха могут оказаться яйца мясной мухи, которая откладывает их туда еще до выделки шкуры. В мехе может жить жук-кожеед: взрослое насекомое достигается всего 3 мм в длину, а его яйца вообще невозможно заметить без микроскопа; в меху может поселиться хлебный кожеед, который с удовольствием перейдет на шубу с зараженных хлебных изделий.

В шубе могут обитать личинки моли, причем всех видов: шерстяной, шубной и мебельной.

И наконец, в шубе прекрасно живется пылевым клещам, которые, как и все насекомые, привыкают к токсинам; эти микроскопические существа могут вызвать не только аллергию, но и довести владелицу шубы до астмы.

Когда же в продажу попадают шубы из рыси, волка, белки или, скажем, медведя, следует понимать, что зверь был диким и его добыли на охоте. А потому вероятность того, что шуба была изготовлена кустарным способом, резко возрастает, а вместе с тем возрастают и риски для здоровья. Как минимум в мехе дикого зверя будут продолжать водиться блохи или клещи, а в гораздо тяжелых случаях шкура животного может содержать в себе болезнетворные бактерии, которые при сниженном иммунитете обладательницы такой шубы могут спровоцировать у нее различные инфекционные заболевания. Старинные способы обработки шкур не предполагают использование формальдегидов и полимеров, и если аллергии на эту химию в таких случаях можно не опасаться, то заполучить какую-нибудь инфекцию не так уж и сложно. Случаев, когда с убитых животных, зараженных бешенством, все равно снимают шкуры для дальнейшего использования, предостаточно.

Прежде чем заплатить деньги за дорогое меховое изделие, его следует внимательно осмотреть, потрогать и даже понюхать. Качественная обработка шкуры предусматривает крепкий ворс, который после сжатия в кулаке не оставит на ладони ни одной ворсинки. Если после обработки из шкуры были плохо выведены химические вещества, то вокруг нее будет стойкий и неприятный аромат. Все формальдегиды имеют острый, специфичный запах, напоминающий клей для пластмассы, а другие соединения похожи на пары уксусной кислоты. Шкура, обработанная промышленным способом, не имеет откровенно химического запаха и, в отличие от кустарного способа, мягкая на ощупь и при сдавливании не хрустит. И чтобы не рисковать своим здоровьем, не стоит покупать шубу, сшитую из меха дикого животного.