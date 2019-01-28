Как работницы секс-индустрии остановили ВИЧ-эпидемию

Проблема ВИЧ в Индии всего несколько лет назад стояла очень остро и эксперты прогнозировали широкомасштабную эпидемию смертельного недуга. Сегодня эта страна одна из немногих в Азии, которой ничего не угрожает. Как ни странно, но это заслуга не медиков и правительства, а работниц секс-индустрии.

Впервые эксперты ВОЗ озаботились ситуацией с ВИЧ в Индии в 2002 году. Количество инфицированных увеличивалось такими темпами, что по самым благоприятным прогнозам, к 2010 году в стране должно было быть не менее 25 миллионов носителей вируса. В среднем в стране заражались ВИЧ не менее 1000 человек в день. Уже в 2002 году в Индии насчитывалась 2 миллиона сирот, которые потеряли семью из-за этой болезни.

По всем параметрам, Индия готовилась стать рекордсменом по ВИЧ в мире и проблему там не могли решить ни своими силами, ни с привлечением международных организаций. Проблема сильно усложнялась большой плотностью населения, а также его бедностью и низким уровнем образования. Однако вскоре опасность миновала и больше катастрофа стране больше не грозит.

Один из организаторов кампании по спасению страны от ВИЧ эпидемии, Ашок Александр (Ashok Alexander), не принимает поздравлений и не считает, что его заслуги стоят вознаграждения. Он утверждает, что кому и стоит сказать в этой ситуации спасибо, так это индийским проституткам. Про эту историю, несомненно заслуживающую внимания, Александр написал книгу, которая уже переведена на 12 языков.

Ашок Александр — выходец из очень обеспеченной индийской семьи. В юности он получил приличное образование и занял неплохой руководящий пост в одной из крупных корпораций. Но мужчину не интересовали ни деньги, ни карьера — он оставил спокойную жизнь ради борьбы с ВИЧ и стал обычным полевым сотрудником.

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В обязанности Ашока ходило посещение злачных мест и ведение бесед с проститутками и их клиентами об опасности ВИЧ-инфекции и способах защиты от нее. Проводя большую часть времени в притонах и публичных домах беднейших районов индийских городов, мужчина открыл для себя мир, о существовании которого в прошлой жизни даже не подозревал.

Проституция — это неотъемлемая часть жизни любого индийского города. Торговля телом ведется везде — в парках, на скамейках автобусных остановок, под мостами, в грязных, заваленных мусором подворотнях. Всего 7% жриц любви работают в борделях и их деятельность более менее может контролироваться.

Чтобы начать кампанию по борьбе с ВИЧ, ее организатором нужно было узнать как можно больше о работницах секс-индустрии — в каких условиях они принимают своих клиентов, сколько мужчин у них бывает в день, кто они, сколько работают и что заставило их выбрать такую профессию.

К сожалению, еще в самом начале пути, Ашок и его коллеги столкнулись с серьезной проблемой. Получать информацию напрямую не получалось, так как представительницы древнейшей профессии не шли на контакт с посторонними. Поэтому необходимые для старта кампании данные собирали о своих знакомых и напарницах сами девушки, передавая их затем для обработки сотрудникам организации Ашока.

Ашок рассказал, что борьба с эпидемией в Индии усложнена важной особенностью менталитета индусов — их крайним фатализмом. В стране очень высокая преступность, плохо организованное дорожное движение, сложная ситуация с медицинской помощью. Все это приводит к многочисленным смертям, к которым простые индусы привыкают с детства. Люди живут одним днем, не задумываясь о будущем.

Когда проститутки слышат от сотрудников миссии о том, что могут умереть от СПИДа спустя несколько лет после заражения ВИЧ, они воспринимают это как шутку:

«Вы говорите, что, если я подцеплю ВИЧ, через десять лет я умру. Но 10 лет для меня — это целая жизнь. У меня есть сегодня более важные заботы, чем думать о том, что со мной будет через 10 лет».

Так объяснила Александру свое равнодушие к мерам безопасности 25-летняя путана Тени. Убеждать таких людей заботиться о себе очень сложно, но это необходимо для спасения миллионов жизней. Несмотря на подобную апатию, некоторые девушки не отказывались оказывать помощь в сборе информации и, благодаря их усилиям, удалось собрать большой массив важных для работы данных.

Одним из первых и самых важных шагов, который предприняли Ашок и его товарищи, была организация специальных «комнат отдыха» для секс-работниц. Это места, оборудованные всем необходимым для того, чтобы женщина могла отдохнуть, позаботиться о себе и просто почувствовать себя человеком. В этих помещениях оборудован душ, есть средства личной гигиены и продукты.

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Здесь можно побыть вдали от грубых сутенеров и назойливых клиентов, а также получить, при необходимости, медицинскую помощь, консультацию специалиста и сдать анализы. Также здесь девушкам выдают презервативы и проводят лекции о том, как правильно предохраняться, чтобы избежать заражения.

Будучи по натуре лидером, Ашок Александр имеет отличные организаторские способности и большой дар убеждения. Благодаря его непростой работе, качество жизни многих проституток существенно улучшилось, а часть из них решила помогать организации в ее важной работе. Александр говорит, что видит во многих женщинах, находившихся на самом дне, задатки руководителей и организаторов. Более того, он то ли в шутку, то ли всерьез утверждает, что некоторые проститутки больше подходят для руководства крупными компаниями, чем находящиеся на своих постах топ-менеджеры.

Ашок считает, что эти качества появляются у женщин не вдруг — они являются следствием многолетней работы. Проститутки вынуждены постоянно договариваться, торговаться, улаживать мелкие и крупные конфликты, а также бороться с финансовыми трудностями и физическими нагрузками. Сейчас секс-работницы являются важнейшей движущей силой некоммерческой организации «Авахан», которую возглавляет Александр.

Дело Ашока и его соратников активно развивается. Всего за два года программа борьбы с ВИЧ инфекцией охватила 550 городов Индии, а еще спустя год «Авахан» официально объявили крупнейшей в мире частной компанией, занимающейся борьбой с ВИЧ.

Александр в каждом интервью повторяет, что успех кампании — это заслуга, в первую очередь, секс-работниц. Без информации об их образе жизни, бытовых, медицинских и личных проблемах, эффективная работа организации была бы невозможна. «Авахан», в период наиболее напряженной работы, оказывал помощь 270 тысячам проституток в 672 городах страны. Общая стоимость программы превысила 375 миллионов долларов, но, благодаря вовремя принятым мерам, угроза эпидемии ВИЧ отступила.

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В Индии зарегистрировано 2,1 миллиона носителей ВИЧ, что позволяет говорить об индексе заболеваемости 0,22%. Этот показатель ниже чем в США и многих других стран с высоким уровнем жизни населения. С грустью Ашок констатирует тот факт, что его добровольным помощницам никто не сказал спасибо и, наверняка, никогда не скажет, ведь в Индии о проблеме ВИЧ, к сожалению, говорить вообще не принято.