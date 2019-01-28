Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как работницы секс-индустрии остановили ВИЧ-эпидемию 

BigPicture.ru 10 часов назад
Фото: BigPicture.ru
Проблема ВИЧ в Индии всего несколько лет назад стояла очень остро и эксперты прогнозировали широкомасштабную эпидемию смертельного недуга. Сегодня эта страна одна из немногих в Азии, которой ничего не угрожает. Как ни странно, но это заслуга не медиков и правительства, а работниц секс-индустрии.
Впервые эксперты ВОЗ озаботились ситуацией с ВИЧ в Индии в 2002 году. Количество инфицированных увеличивалось такими темпами, что по самым благоприятным прогнозам, к 2010 году в стране должно было быть не менее 25 миллионов носителей вируса. В среднем в стране заражались ВИЧ не менее 1000 человек в день. Уже в 2002 году в Индии насчитывалась 2 миллиона сирот, которые потеряли семью из-за этой болезни.
По всем параметрам, Индия готовилась стать рекордсменом по ВИЧ в мире и проблему там не могли решить ни своими силами, ни с привлечением международных организаций. Проблема сильно усложнялась большой плотностью населения, а также его бедностью и низким уровнем образования. Однако вскоре опасность миновала и больше катастрофа стране больше не грозит.
Один из организаторов кампании по спасению страны от ВИЧ эпидемии, Ашок Александр (Ashok Alexander), не принимает поздравлений и не считает, что его заслуги стоят вознаграждения. Он утверждает, что кому и стоит сказать в этой ситуации спасибо, так это индийским проституткам. Про эту историю, несомненно заслуживающую внимания, Александр написал книгу, которая уже переведена на 12 языков.
Ашок Александр — выходец из очень обеспеченной индийской семьи. В юности он получил приличное образование и занял неплохой руководящий пост в одной из крупных корпораций. Но мужчину не интересовали ни деньги, ни карьера — он оставил спокойную жизнь ради борьбы с ВИЧ и стал обычным полевым сотрудником.
BigPicture.ru
В обязанности Ашока ходило посещение злачных мест и ведение бесед с проститутками и их клиентами об опасности ВИЧ-инфекции и способах защиты от нее. Проводя большую часть времени в притонах и публичных домах беднейших районов индийских городов, мужчина открыл для себя мир, о существовании которого в прошлой жизни даже не подозревал.
Проституция — это неотъемлемая часть жизни любого индийского города. Торговля телом ведется везде — в парках, на скамейках автобусных остановок, под мостами, в грязных, заваленных мусором подворотнях. Всего 7% жриц любви работают в борделях и их деятельность более менее может контролироваться.
Чтобы начать кампанию по борьбе с ВИЧ, ее организатором нужно было узнать как можно больше о работницах секс-индустрии — в каких условиях они принимают своих клиентов, сколько мужчин у них бывает в день, кто они, сколько работают и что заставило их выбрать такую профессию.
К сожалению, еще в самом начале пути, Ашок и его коллеги столкнулись с серьезной проблемой. Получать информацию напрямую не получалось, так как представительницы древнейшей профессии не шли на контакт с посторонними. Поэтому необходимые для старта кампании данные собирали о своих знакомых и напарницах сами девушки, передавая их затем для обработки сотрудникам организации Ашока.
Ашок рассказал, что борьба с эпидемией в Индии усложнена важной особенностью менталитета индусов — их крайним фатализмом. В стране очень высокая преступность, плохо организованное дорожное движение, сложная ситуация с медицинской помощью. Все это приводит к многочисленным смертям, к которым простые индусы привыкают с детства. Люди живут одним днем, не задумываясь о будущем.
Когда проститутки слышат от сотрудников миссии о том, что могут умереть от СПИДа спустя несколько лет после заражения ВИЧ, они воспринимают это как шутку:
«Вы говорите, что, если я подцеплю ВИЧ, через десять лет я умру. Но 10 лет для меня — это целая жизнь. У меня есть сегодня более важные заботы, чем думать о том, что со мной будет через 10 лет».
Так объяснила Александру свое равнодушие к мерам безопасности 25-летняя путана Тени. Убеждать таких людей заботиться о себе очень сложно, но это необходимо для спасения миллионов жизней. Несмотря на подобную апатию, некоторые девушки не отказывались оказывать помощь в сборе информации и, благодаря их усилиям, удалось собрать большой массив важных для работы данных.
Одним из первых и самых важных шагов, который предприняли Ашок и его товарищи, была организация специальных «комнат отдыха» для секс-работниц. Это места, оборудованные всем необходимым для того, чтобы женщина могла отдохнуть, позаботиться о себе и просто почувствовать себя человеком. В этих помещениях оборудован душ, есть средства личной гигиены и продукты.
BigPicture.ru
Здесь можно побыть вдали от грубых сутенеров и назойливых клиентов, а также получить, при необходимости, медицинскую помощь, консультацию специалиста и сдать анализы. Также здесь девушкам выдают презервативы и проводят лекции о том, как правильно предохраняться, чтобы избежать заражения.
Будучи по натуре лидером, Ашок Александр имеет отличные организаторские способности и большой дар убеждения. Благодаря его непростой работе, качество жизни многих проституток существенно улучшилось, а часть из них решила помогать организации в ее важной работе. Александр говорит, что видит во многих женщинах, находившихся на самом дне, задатки руководителей и организаторов. Более того, он то ли в шутку, то ли всерьез утверждает, что некоторые проститутки больше подходят для руководства крупными компаниями, чем находящиеся на своих постах топ-менеджеры.
Ашок считает, что эти качества появляются у женщин не вдруг — они являются следствием многолетней работы. Проститутки вынуждены постоянно договариваться, торговаться, улаживать мелкие и крупные конфликты, а также бороться с финансовыми трудностями и физическими нагрузками. Сейчас секс-работницы являются важнейшей движущей силой некоммерческой организации «Авахан», которую возглавляет Александр.
Дело Ашока и его соратников активно развивается. Всего за два года программа борьбы с ВИЧ инфекцией охватила 550 городов Индии, а еще спустя год «Авахан» официально объявили крупнейшей в мире частной компанией, занимающейся борьбой с ВИЧ.
Александр в каждом интервью повторяет, что успех кампании — это заслуга, в первую очередь, секс-работниц. Без информации об их образе жизни, бытовых, медицинских и личных проблемах, эффективная работа организации была бы невозможна. «Авахан», в период наиболее напряженной работы, оказывал помощь 270 тысячам проституток в 672 городах страны. Общая стоимость программы превысила 375 миллионов долларов, но, благодаря вовремя принятым мерам, угроза эпидемии ВИЧ отступила.
BigPicture.ru
В Индии зарегистрировано 2,1 миллиона носителей ВИЧ, что позволяет говорить об индексе заболеваемости 0,22%. Этот показатель ниже чем в США и многих других стран с высоким уровнем жизни населения. С грустью Ашок констатирует тот факт, что его добровольным помощницам никто не сказал спасибо и, наверняка, никогда не скажет, ведь в Индии о проблеме ВИЧ, к сожалению, говорить вообще не принято.
BigPicture.ru: последние новости
9 самых удивительных офисов со всего мира Пейте и худейте: найден алкогольный напиток, помогающий сбросить вес Четверо спортсменов сели на «диету из бургеров» и едва не сошли с ума. И это всего за неделю
Женский форум
Здоровье , ВОЗ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему девушкам нравятся плохие парни
5 предметов в квартире, которые выдают провинциала91
Интимофобия: чем вызван страх близости
Естественная красота: звездные селфи без макияжа
Почему нельзя трогать свое лицо
Новости партнеров
Видео
Рамблер/гороскоп на 29 января
Психология
Савичева откровенно рассказала о потере ребенка
Звёзды Другое
Дапкунайте встречается с молодым любовником
Звёзды
Психолог объяснил, почему Аршавин избегает детей
Звёзды
Помощница Петросяна получает от 700 тысяч рублей
Звёзды
Власти принудят россиян к здоровому питанию
Здоровье
Куценко заставил поклонников поволноваться
Звёзды
Фанаты Бузовой гадают, почему от нее отписалась сестра
Звёзды
Чем опасны белые полоски на курином филе
Еда
Что не стоит есть на завтрак
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение