9 неочевидных ошибок всех худеющих

Основательница блога о правильном питании и мама двоих детей, победившая «широкую кость», Ната Дунаевская рассказала BeautyHack об ошибках при снижении веса, которые допускают новички.

Вы увлекаетесь ПП-выпечкой

Я — противник ПП-выпечки и не советую ею увлекаться, если следите за весом. В ее состав входят грубые сорта муки, и отсутствует масло, маргарин и сахар, но она калорийна. Морковный пирог, сделанный по всем правилам ПП, содержит не менее 300 ккал. Если каждый прием пищи заканчивать «полезной» выпечкой, вес не снизится!

Готовите сложные блюда

Путь к правильному питанию нужно начинать с простого и понятного меню: каш, запеченной рыбы, отварной грудки, свежих и тушеных овощей. Многосоставные блюда хуже и дольше усваиваются и чаще всего более калорийны.

Не считаете калорийность

Большинство людей сильно переедают и не осознают этого. Им кажется, что ежедневное меню состоит исключительно из полезных блюд. Но даже если это так, их суммарная калорийность может превышать допустимую норму.

Пропускаете завтрак

Постоянно слышу от читательниц: «Не могу запихнуть в себя завтрак!» Пропуск утреннего приема пищи чреват перееданием в течение дня. Особенно вредно для фигуры не есть в течение дня, а за ужином получать суточную дозу калорий: это нарушает обмен веществ.

Не едите в течение дня, если вечером собираетесь в гости

Многие максимально ограничивают себя в питании перед застольем. Основное правило худеющих: если вас пригласили в гости, обязательно позавтракайте! В течение дня пейте воду, перекусывайте и не игнорируйте обед.

Мечтаете похудеть локально

Мне часто пишут в директ: «Лишнего веса нет, но мне хотелось бы убрать живот». Нельзя похудеть локально — при снижении веса уменьшаются объемы всего тела. Если хотите поработать над одной зоной, все равно придется соблюдать режим питания и регулярно заниматься спортом.

Пренебрегаете домашними процедурами

Контрастный душ, обертывания, баночный массаж и другие домашние процедуры улучшают кровообращение и делают похудение более эффективным. Но у них есть противопоказания — проконсультируйтесь со специалистом перед тем, как начать курс.

Не учитываете реальные условия

При составлении меню учитывайте регион, в котором живете! Манго на Самуи сильно отличается по содержанию полезных веществ от того, что реализуется в наших супермаркетах. В меню должно быть больше местных фруктов и овощей — они самые полезные.

Ищете оправдания

Если ваша вторая половина не разделяет принципы правильного питания и здорового образа жизни — это не повод от них отказываться. Готовить ПП-блюда можно параллельно с обычными. Любое оправдание — проявление лени. Ищите возможности, а не причины.