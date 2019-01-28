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Власти принудят россиян к здоровому питанию 

Lenta.ru + ещё 11 5 часов назад
Вице-премьер Алексей Гордеев дал поручение компетентным ведомствам совместно с научным сообществом составить список продуктов, которые надо будет в обязательном порядке обогатить витаминами и микроэлементами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу чиновника.
Поручение было дано по итогам заседания межведомственной рабочей группы по реализации Стратегии повышения качества пищевой продукции в России до 2030 года. В частности, планируется сделать обязательным йодирование соли и обогащение молока витаминами A и D.
«Наша задача — обеспечить [людей] такими продуктами с необходимым содержанием витаминов и микроэлементов, поступающих на полки наших магазинов», — сообщил Гордеев.
Ввести обязательное йодирование соли пытаются ввести уже давно. Подобный законопроект партия «Единая Россия» вносила в Госдуму еще в 2013 году. В пояснительной записке указывалось, что «добровольная модель» йодирования соли не оправдалась, при этом «с экономической точки зрения использование йодированной поваренной соли является наиболее эффективной инвестицией в интеллектуальное и физическое здоровье нации».
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Здоровье , Видео , Алексей Гордеев , Единая Россия , Госдума
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