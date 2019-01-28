Власти принудят россиян к здоровому питанию

Вице-премьер Алексей Гордеев дал поручение компетентным ведомствам совместно с научным сообществом составить список продуктов, которые надо будет в обязательном порядке обогатить витаминами и микроэлементами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу чиновника.

Поручение было дано по итогам заседания межведомственной рабочей группы по реализации Стратегии повышения качества пищевой продукции в России до 2030 года. В частности, планируется сделать обязательным йодирование соли и обогащение молока витаминами A и D.

«Наша задача — обеспечить [людей] такими продуктами с необходимым содержанием витаминов и микроэлементов, поступающих на полки наших магазинов», — сообщил Гордеев.