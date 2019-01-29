Что такое сухое голодание и почему оно вредно 

Коротко о сухом голодании и почему этого способа похудения лучше избегать.
Что такое сухое голодание
Метод похудения заключается в том, чтобы на время отказаться не только от еды, но и от любой жидкости. Якобы, если организм лишить воды, он начнет добывать влагу из собственных жировых клеток. Таким образом, жиры расщепляются — человек худеет. На деле же все далеко не так просто.
Медицина о сухом голодании
На данный момент не существует практически никаких научных исследований в области сухого голодания. Однако в интернете опубликовано множество исследований, в которых участники экспериментов отказываются от воды. Результаты их всегда одинаковы: вода — важнейшая часть всех обменных процессов в нашем организме. Если ее не хватает, метаболизм замедляется, и первым страдает мозг.
Как наш организм чувствует себя без воды
Да, действительно, человек во время такой диеты сбрасывает вес. Но не надолго — как только питьевой режим будет восстановлен, скинутые килограммы вернутся. К тому же, отказ от воды может повлечь за собой опасные последствия. В первый день у вас может начаться головокружение, головная боль, потеря сил и нарушение координации.
Далее симптомы будут лишь усугубляться. Медики предупреждают, что возможны:
- тепловая травма вплоть до опасного для жизни теплового удара;
- возникновение проблем с почками и мочевым пузырем;
- судороги вплоть до потери сознания, вызванные нарушением передачи нервных сигналов;
- падение артериального давления;
- нарушение снабжения внутренних органов кислородом.
Мы не рекомендуем испытывать на себе такую экстремальную диету. Существует множество других безопасных способов сбросить пару лишний вес.