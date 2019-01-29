Что такое сухое голодание и почему оно вредно

Коротко о сухом голодании и почему этого способа похудения лучше избегать.

Что такое сухое голодание

Метод похудения заключается в том, чтобы на время отказаться не только от еды, но и от любой жидкости. Якобы, если организм лишить воды, он начнет добывать влагу из собственных жировых клеток. Таким образом, жиры расщепляются — человек худеет. На деле же все далеко не так просто.

Медицина о сухом голодании

На данный момент не существует практически никаких научных исследований в области сухого голодания. Однако в интернете опубликовано множество исследований, в которых участники экспериментов отказываются от воды. Результаты их всегда одинаковы: вода — важнейшая часть всех обменных процессов в нашем организме. Если ее не хватает, метаболизм замедляется, и первым страдает мозг.

Как наш организм чувствует себя без воды

Да, действительно, человек во время такой диеты сбрасывает вес. Но не надолго — как только питьевой режим будет восстановлен, скинутые килограммы вернутся. К тому же, отказ от воды может повлечь за собой опасные последствия. В первый день у вас может начаться головокружение, головная боль, потеря сил и нарушение координации.

тепловая травма вплоть до опасного для жизни теплового удара;

возникновение проблем с почками и мочевым пузырем;

судороги вплоть до потери сознания, вызванные нарушением передачи нервных сигналов;

падение артериального давления;

нарушение снабжения внутренних органов кислородом. Далее симптомы будут лишь усугубляться. Медики предупреждают, что возможны:

Мы не рекомендуем испытывать на себе такую экстремальную диету. Существует множество других безопасных способов сбросить пару лишний вес.