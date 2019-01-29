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Факты о женском теле, о которых не знают сами женщины 

BigPicture.ru 14 часов назад
Фото: BigPicture.ru
Женщина — это всегда загадка, но если разобраться с научной точки зрения, то и организм у нее полон тайн и особенностей. Многие способности женщин обусловлены генетически. Разница между полами есть, и она гораздо больше, чем вы думаете. Мы решили привести несколько фактов, которые являются тому подтверждением. Наверняка о многих из них не слышали даже сами женщины.
В среднем женщины плачут от 30 до 64 раз в год, тогда как мужчины делают это 6-17 раз.
На женском языке больше рецепторов, отвечающих за восприятие сладкого вкуса.
Повышенная гибкость женского тела по сравнению с мужским обусловлена генетически.
Женщины от рождения имеют более развитое обоняние.
Кожа на теле женщины в 10 раз чувствительнее, чем мужская кожа.
Примерно 30% женщин во время беременности испытывают тягу съесть что-то несъедобное.
В женском организме больше нервных рецепторов, чем в мужском, поэтому боль ощущается женщинами сильнее.
Диаметр волос женщины в два раза меньше, чем диаметр мужских волос.
У женщин более сильный иммунитет, чем у мужчин.
Сердце у женщин бьется быстрее, чем у мужчин.
Женщины способны различать высокочастотные звуки гораздо лучше мужчин.
Жиросжигание в женском теле происходит медленнее, чем у мужчин, в среднем на 50 килокалорий в сутки.
Женщины лучше мужчин различают цвета, так как эта способность напрямую связана с хромосомой X.
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