Факты о женском теле, о которых не знают сами женщины

Женщина — это всегда загадка, но если разобраться с научной точки зрения, то и организм у нее полон тайн и особенностей. Многие способности женщин обусловлены генетически. Разница между полами есть, и она гораздо больше, чем вы думаете. Мы решили привести несколько фактов, которые являются тому подтверждением. Наверняка о многих из них не слышали даже сами женщины.

В среднем женщины плачут от 30 до 64 раз в год, тогда как мужчины делают это 6-17 раз.

На женском языке больше рецепторов, отвечающих за восприятие сладкого вкуса.

Повышенная гибкость женского тела по сравнению с мужским обусловлена генетически.

Женщины от рождения имеют более развитое обоняние.

Кожа на теле женщины в 10 раз чувствительнее, чем мужская кожа.

Примерно 30% женщин во время беременности испытывают тягу съесть что-то несъедобное.

В женском организме больше нервных рецепторов, чем в мужском, поэтому боль ощущается женщинами сильнее.

Диаметр волос женщины в два раза меньше, чем диаметр мужских волос.

У женщин более сильный иммунитет, чем у мужчин.

Сердце у женщин бьется быстрее, чем у мужчин.

Женщины способны различать высокочастотные звуки гораздо лучше мужчин.

Жиросжигание в женском теле происходит медленнее, чем у мужчин, в среднем на 50 килокалорий в сутки.

Женщины лучше мужчин различают цвета, так как эта способность напрямую связана с хромосомой X.