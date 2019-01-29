Назван способ есть что угодно и похудеть

Найден способ похудеть, не ограничивая себя в пище

Ученые нашли способ сбросить лишний вес, не ограничивая себя в питании. Для этого потребуется пить больше воды, сообщает «Утро.ру»

Специалисты посоветовали выпивать два стакана перед каждым приемом пищи, затем выждать 15-20 минут и лишь затем садиться за стол.

Во время трапезы пить уже нельзя. Это правило распространяется на все напитки. Позволить себе чашку чая или кофе можно лишь спустя два часа после еды, но без десерта.

Перед ужином объем выпиваемой воды можно сократить до одного стакана.

Эксперты отмечают, что подобный режим питания поможет сбросить 8-12 килограммов всего за две недели. Главное — придерживаться правила о стакане воды, даже если речь идет о небольшом перекусе.

Ранее сообщалось, что китайские медики также предложили методику сброса веса «для ленивых». По их словам, можно есть все, но на 30-50% сократить обычные порции.

Так еда будет перерабатываться в энергию, а не уйдет в лишний жир. Правда, для достижения лучших результатов стоит все же пересмотреть образ жизни и включить в него регулярные физические упражнения.