Что такое интервальное голодание и кому оно нужно

Поклонники интервального голодания с восторгом отзываются о таком виде «диеты». Говорят, что с его помощью можно и похудеть, и замедлить процессы старения организма, и даже улучшить работу мозга. Что же такое интервальное голодание и действительно ли оно так полезно?

Интервальным голоданием принято считать такой план питания, при котором пища не употребляется определенный промежуток времени, разрешено только пить воду и некрепкий чай. Схемы существуют разные. Расскажем о самых популярных из них.

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Эта схема самая популярная и наиболее подходящая практически для любого ритма жизни. Здесь действует правило: 14 часов без еды, 10 — употребление пищи.

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Такой план питания предполагает 8 часов для «чревоугодия» и 16 часов голодания. Например, можно спокойно употреблять пищу с 10 утра до 18 вечера, а после «часа Х» лишь пить воду или травяные отвары.

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Это самая сложная для применения схема, которой можно следовать не чаще 1-2 раз в неделю. Выбравшим такой план питания людям можно есть лишь один раз в сутки.

Если вы всерьез рассматриваете для себя один из вариантов интервального голодания, помните о том, что преимущество этого вида питания научно не доказано. Многие специалисты склонны считать, что эффекты, которые достигаются путем следования таким планам питания, носят эффект плацебо. Правда, кого это волнует, если эффект есть?

Если вы не любите скрупулезно контролировать количество еды и считать калории, возможно, интервальное голодание вам подойдет. Главное — следовать принципам, как говорится, «без фанатизма». А еще лучше — проконсультироваться перед началом «диеты» с врачом.