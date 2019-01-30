Тренды ЗОЖ на 2019 год: что сейчас модно

Что нового в мире велнеса? Каждый год что-то становится модным, а какие-то тренды проходят. То повальное увлечение ягодами годжи, то соковые диеты, то «сушка». Что несет с собой наступивший 2019 год в сфере ЗОЖ?

Технологичность

Фитнес-браслетами уже сейчас никого не удивить, они прочно вошли в жизнь тех, кто следит за своей активностью, качеством сна, давлением и полученными/потраченными калориями. В ближайшем будущем этот гаджет еще больше интегрируется в нашу жизнь, а вместе с ним и другие — умные весы, глюкометры постоянного мониторинга, приложения для смартфонов, измеряющие вариабельность сердечного ритма, и т. д.

Заниматься спортом дома становится проще. Множество приложений с видео и анимацией наглядно показывают упражнения, так что личный тренер оказывается не нужен. В США появилось «волшебное» зеркало, которое нажатием одной кнопки превращается в зеркальный экран, где появляются записи видеотренировок. Вы видите одновременно и тренера, и себя, что облегчает процесс тренировки. Стоит такое зеркало полторы тысячи долларов и уже взорвало мир фитнеса.

Мезоэлементы

Все знают о макро— и микроэлементах, но в ближайшее время фокус внимания смещается на мезоэлементы. Макро по-гречески означает «большой», а микро — «маленький», что указывает на то, в каком количестве эти питательные вещества нужны нашему организму. А мезо буквально означает «внутри». Сейчас как никогда велик интерес к активным «внутренним» веществам, содержащимся в растениях. Например, куркумин (куркума), ликопин (помидоры), танины (зеленый чай), сафраналь (шафран) и т. д. Можно употреблять экстракты в виде БАДов или добавить в свою жизнь больше продуктов, чьи мезонутриенты считаются наиболее полезными. В первую очередь это разнообразные специи и овощи ярких цветов.

Интервальное голодание

Белковые диеты, сложные для соблюдения рационы и жесткие правила постепенно выходят из моды, уступая место разумному питанию и интервальному голоданию. Многие исследования доказали, что перерыв между ужином и завтраком в 12-16 часов позволяет пищеварительной системе очиститься и «перезагрузиться». 1-2 раза в месяц следует поститься 24 часа, например с обеда до обеда. Такое голодание включает процесс аутофагии, когда здоровые клетки «поедают» больные и снижаются воспалительные процессы.

Модная конопля

В советских кулинарных книгах запросто можно было встретить рецепты выпечки из конопляной муки. Потом на какое-то время она по понятным причинам была в опале, но теперь переживает триумфальное возвращение в разнообразных видах. Конопляное масло, богатое омега-3 жирными кислотами, конопляный протеин, косметика с экстрактом конопли. Продукты из этого растения известны своим противовоспалительным действием, обезболивающими свойствами и, как бы смешно это ни звучало, противодепрессивным эффектом.

Здоровый мозг

Похудение — это непроходящий тренд, а вот мода на поддержание работы того или иного органа в какой-то степени носит сезонный характер. Несколько лет кишечник был главной целью здорового образа жизни. Теперь главным в теме ЗОЖ считается мозг. В моду входят БАДы, поддерживающие функции памяти и улучшающие производительность труда. Например, гинкго, готу кола, здоровые жиры. Продукты для улучшения памяти — это красные и оранжевые овощи, ягоды, орехи и семечки. Старческое слабоумие и болезнь Альцгеймера эпидемией идут по миру, поэтому здоровье мозга действительно требует нашего пристального внимания. Важны не только питание, но и отдых, цифровой детокс и медитация.

Растительное молоко

Еще совсем недавно купить даже соевое молоко было проблемой. Теперь практически в любом супермаркете есть растительная альтернатива кокосовому молоку, а многие кофейни предлагают капучино с ореховым или кокосовым молоком. Выбирают такие альтернативы не только веганы. Дело в том, что современное фабрично произведенное молоко далеко по составу от своего деревенского собрата и содержит антибиотики и гормоны роста. Поэтому растительное молоко активно входит в моду среди тех, кто следит за своим здоровьем. Выбор огромен! Соевое, рисовое, кокосовое, овсяное, миндальное, кедровое, конопляное.

Витаминные инъекции

Биохакинг все прочнее входит в моду и уже постепенно становится мейнстримом. Важно не только вовремя проходить обследования и сдавать кровь на всевозможные анализы, но и получать нужные микроэлементы. А самый быстрый способ сделать это — через кровь. Поэтому многие лаборатории начинают оказывать услуги по витаминным инъекциям. Такая процедура улучшает здоровье, укрепляет иммунитет, восстанавливает организм после стрессов и болезней. В США можно приобрести наборы для того, чтобы делать витаминную систему в домашних условиях самостоятельно.

Капустный бум

К модным овощам по прежнему относятся кейл и сельдерей, но им на пятки уже наступают крестоцветные — брокколи, цветная, брюссельская и белокочанная капуста. Измельченную цветную капусту можно использовать как замену крупам в привычных гарнирах. Особенно модны сейчас котлеты, основа для пиццы, пюре и фарш из цветной капусты. Разные виды капусты богаты белком и имеют богатый витаминно-минеральный состав.