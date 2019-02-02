Правда и мифы о противозачаточных таблетках

О гормональной контрацепции и противозачаточных таблетках ходит немало мифов, вера в которые может тебе даже навредить. Редакция WMJ.ru собрала самые популярные вопросы о гормональной контрацепции и готова дать ответ на каждый из них. Подробности — в нашем материале!

Можно ли забеременеть, принимая противозачаточные таблетки?

Если в точности следовать инструкции, не пропускать прием таблеток и не принимать их совместно с препаратами, снижающими их действие, например с антибиотиками или противосудорожными, то вероятность забеременеть в течение года применения ОК ниже 1%. Впрочем, даже если ты пропустишь таблетку после нескольких месяцев постоянного приема, ничего страшного не случится. Если вдруг в один из месяцев у тебя не пришло кровотечение отмены, стоит сделать тест на беременность, который разрешит твои сомнения.

Можно ли с помощью противозачаточных прервать беременность?

Нет. При беременности принимать оральные контрацептивы нельзя, да и смысла нет. Противозачаточные по определению препятствуют оплодотворению яйцеклетки и закреплению эмбриона в матке, но эти препараты не обладают абортивным эффектом.

Можно ли выбирать таблетки по совету подруги или сестры?

Конечно, можно, но только если твоя подруга или сестра — дипломированный врач-гинеколог, если же нет, то стоит обратиться к более авторитетному источнику. Можно бесконечно прислушаться к рекомендациям кого бы то ни было и их опыту использования тех или иных таблеток, но принимать решение стоит только вместе с врачом. Есть вероятность, что даже гинеколог с первого раза не подберет идеальные для тебя оральные контрацептивы, что уж говорить о подруге. Если назначенные врачом таблетки тебе не подойдут, то специалист предложит альтернативные варианты.

Нужны ли анализы на гормоны при назначении?

Если таблетки тебе назначают только как средство контрацепции, а не для лечения гинекологических или эндокринных заболеваний или акне, то гормоны сдавать не потребуется. А вот в ситуации, когда контрацептивы — необходимый элемент лечения другой болезни, то анализ на гормоны необходимо будет сдать для постановки диагноза и подбора подходящего препарата.

Редакция WMJ.ru рекомендует посетить врача-флеболога и проверить вены на ногах, чтобы исключить вероятность тромбоза, которая повышается при приеме оральных контрацептивов.

Когда после начала приема таблеток они начинают действовать?

Если начала прием первой пачки с первого дня менструального цикла, то контрацептивный эффект наступает сразу же, если со второго дня и далее, то не предохраняться можно через семь дней. И все же особенно мнительным девушкам в первую неделю стоит использовать барьерные методы контрацепции или воздержаться от половых контактов. Сделать это нетрудно, ведь даже гинекологи советуют отказаться от секса в дни месячных.

Стоит отметить, что эффективность противозачаточных хоть и в первые дни приема достаточная для того, чтобы избежать нежелательной беременности, но своего максимума она достигает после двух месяцев приема.

Можно ли потолстеть во время приема противозачаточных таблеток?

Можно. Изменение массы тела — один из побочных эффектов приема противозачаточных таблеток, который встречается очень редко. Малая дозировка гормонов в современных препаратах редко способна вызвать критическое увеличение веса. Впрочем, некоторые противозачаточные действительно могу вызвать застой жидкости, который в первую очередь отразится на цифре на весах. Также некоторые таблетки вызывают повышение аппетита, поэтому принимать их стоит вечером или на ночь, чтобы легко противостоять соблазнам.

А похудеть?

Можно. Опять же изменение массы тела возможно в любую строну. В некоторых препаратах содержатся вещества, способствующие выводу лишней жидкости. Не исключено, что до начала приема ОК девушка могла страдать этой проблемой, а после приема она не будет ее беспокоить благодаря избавлению от лишней жидкости. Впрочем, сейчас уменьшение массы тела такой же редкий побочный эффект, как и ее увеличение, поэтому использовать контрацептивы для похудения смысла нет.

Как оральные контрацептивы влияют на красоту?

Крайне положительно. Оральные контрацептивы подавляют выработку мужских половых гормонов — одной из самых популярных причин женского акне. Некоторые дерматологи специально выписывают ОК девушкам, страдающим от прыщей и высыпаний. Помимо улучшения состояния кожи, лучше становятся волосы — опять же благодаря благотворному действию женских гормонов.

Как оральные контрацептивы влияют на либидо и настроение?

Перепады настроения, снижение либидо и даже депрессия — одни из побочных эффектов приема таблеток, избавиться от которого можно, выбрав другое противозачаточное. Впрочем, прежде чем менять один препарат на другой, стоит разобраться в причине депрессии. Если у тебя сезонный упадок настроения, то таблетки, скорее всего, тут ни при чем. Ты прожила с мужчиной уже не один год и желание близости за это время немного угасло? В такой ситуации стоит вначале заглянуть к сексологу, а не к гинекологу.

Если мне не подошли одни противозачаточные таблетки, то и другие не подойдут?

Если бы все противозачаточные таблетки подходили каждой девушке, то на рынке была бы монополия компании, активно продвигающей свой универсальный препарат. Как мы уже сказали, то, что подошло твоей подруге, не обязательно подойдет и тебе. При наличии побочных эффектов гинеколог переведет тебя на другие таблетки. Главное — начатую пачку нельзя бросать, иначе рискуешь заработать сбой цикла и прочие проблемы.

Можно ли сочетать таблетки с алкоголем?

Оральные контрацептивы не рекомендуется сочетать с алкоголем из-за двойной нагрузки на печень, которой придется метаболизировать не только искусственные гормоны, но и этиловый спирт. Что касается контрацептивного эффекта, то при умеренном и даже частом потреблении он не снижается. Если ты переборщила с алкоголем настолько, что тебя стошнило, а после принятия таблетки не прошло и трех часов, будь готова, что контрацепция может стать не такой эффективной, и используй барьерные методы, чтобы избежать нежелательной беременности.

Если у тебя запланирована грандиозная тусовка с друзьями, ты можешь принять таблетку немного раньше, чтобы выдержать до приема алкоголя хотя бы три часа.

А курить можно?

А вот курить лучше не стоит. Эта пагубная привычка хоть и не отражается на контрацептивном эффекте, но на фоне приема противозачаточных повышает риск тромбоза. Если бросить ты не можешь, то лучше хотя бы сократить количество выкуриваемых в день сигарет или подумать о другом методе контрацепции.

С чем нельзя сочетать противозачаточные?

Точную информацию ты можешь найти в инструкции к своим таблеткам на официальном сайте производителя. Однако есть препараты, которые существенно снижают контрацептивный эффект противозачаточных, например антибиотики и противосудорожные. На время их приема и неделю после окончания курса необходимо использовать дополнительные меры контрацепции, например презервативы.

Как долго можно принимать?

Сколько хочешь. Если препарат тебе подходит, побочных эффектов нет, то можно пить таблетки ровно до тех пор, пока тебе это необходимо. А вот делать перерывы в приеме противопоказано. Как только ты прерываешь прием таблеток на месяц, организм испытывает стресс из-за гормональной перестройки, а после возвращения к привычным контрацептивам может отреагировать побочными эффектами и даже сбоем цикла. Помимо прочего, в начале очередного приема после перерыва повышается риск развития проблем с кровеносной системой. Итог: бросай таблетки раз и навсегда, когда будешь готова завести семью или поменять способ контрацепции.