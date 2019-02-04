«Почему меня бы принудительно стерилизовали»

Если бы мы сейчас оказались в Финляндии 1950-х годов, меня наверняка бы принудительно стерилизовали. Я с легкостью могу привести по меньшей мере три причины, почему мне запретили бы размножаться.

Закон о принудительной стерилизации был принят в Финляндии в 1935 году. Цель закона заключалась в том, чтобы отсеять негодный материал.

В Финляндии объектом евгеники были не этнические меньшинства, а люди с психическими отклонениями и особенностями развития. Население также должно было избавиться от людей с физическими недостатками, например, от глухих.

История евгеники — это не только история угнетенных меньшинств. Плохой и опасный генотип был и у белых мужчин, особенно если они были гомосексуалистами, преступниками или алкоголиками. На самом деле практически любая отличительная черта могла сделать человека опустившимся, неправильным.

Что считалось бы недостатком в моем случае?

Во-первых, в молодости у меня была эпилепсия. До 1970 года я не смогла бы выйти замуж без стерилизации. Некоторые эпилептики и глухие намеренно беременели до заключения брака.

Правда, внебрачные дети уже сами по себе могли быть причиной для принудительной стерилизации, особенно если на ситуацию смотрели с той точки зрения, что мать не могла заботиться о своих детях. У меня тоже есть ребенок, рожденный вне брака (у которого, правда, есть отец). Вот и вторая причина для непригодности. Согласно идеологии евгеники, идеальный гражданин ограничивал свою половую жизнь буржуазным браком, и целью секса было производство нового здорового потомства.

Беспорядочная половая жизнь часто мелькала в документах как причина стерилизации. А поскольку я жизнелюбивая молодая женщина, в 1950-е годы, у меня, вероятно, были бы случайные связи или я бы отправилась путешествовать автостопом. У меня бы появилось клеймо вульгарной «автодевицы». Третья причина: аморальное поведение.

Я люблю выпить, психическое здоровье иногда хромает. Это стало бы четвертым и пятым основаниями для того, чтобы в 1950-е годы я считалась плохим гражданином и, прежде всего, плохой матерью.

Есть ли у меня склонность к бунтарству и выступлению против авторитетов? Да. Наследственные заболевания в роду? Наверняка найдутся.

Пропорции моего тела тоже не очень соответствуют идеальному представителю северной расы. Мой рост — чуть больше полутора метров. Правда, лицо — красивое и симметричное, как и положено достойному гражданину.

Может, мне все же сохранили бы возможность продолжить свой род.

Меня, вероятно, спасло бы то, что я отношусь к среднему классу. Закон о стерилизации также был классовым законом. Принудительная стерилизация и другие негативные методы евгеники касались в первую очередь бедных и обездоленных людей. Принудительную стерилизацию еще в 1960-х обосновывали «социальными причинами», то есть обездоленностью тех, кого стерилизуют. Сама раса и евгеника на этом этапе уже оставались на втором плане.

Предложение для стерилизации формулировали, в частности, члены комитетов по здравоохранению и социальному обеспечению муниципалитетов, а также руководители учреждений. Специалисты объясняли свое решение с позиции науки. Однако за научным обоснованием часто проглядывали старые христианские учения о труде, гендерной морали и уважении авторитетов.

Элииса Похтила (Eliisa Pohtila), написавшая научную работу о принудительной стерилизации в Финляндии, описывает идеального гражданина прошлого столетия так: «Нормальный, здоровый гражданин с самого детства развивался в соответствии с нормами физического и психического развития. У него не было диагностируемых расстройств, а личная жизнь соответствовала эндогенному „естественному" образу жизни“.

Вопросы о том, каким является идеальный гражданин, никуда не исчезли. С ними сталкивается как человек, долгое время живущий без работы, так и человек, не соответствующий гендерным нормам. Какого человека можно считать нормальным? Где проходит граница? И кто ее проводит?