Почему верховая езда может быть опасна для женщин

Впервые моду на верховую езду для женщин ввела в XIV веке жена английского короля Ричарда II Анна Богемская.

Поначалу дамские седла были только боковыми и очень примитивными. Наездница сидела так, что ее плечи располагались практически перпендикулярно к голове лошади. Для того чтобы она не свалилась, возле нее постоянно должен был находиться мужчина, который все время придерживал лошадь под уздцы.

Но последующие усовершенствования женского седла позволили дамам сидеть более уверенно и естественно, однако удержаться в боковом седле при любой нештатной ситуации (лошадь понесла или сделала слишком резкий прыжок) женщина не могла. Падения были частым явлением, дело усугубляли многочисленные женские юбки, которые путались и цеплялись за все подряд, упавшую даму лошадь еще тащила несколько метров. Нередко такие падения заканчивались смертью.

Намного большее распространение женская верховая езда получила в XIX веке. Теперь ею увлекся средний класс. Промышленность выпускала дамские седла самых разнообразных видов. Однако вскоре ветер феминизма «усадил» женщин в мужское седло, и надобность в дамском отпала.

С развитием автомобилестроения о верховой езде стали забывать. Однако сегодня она вновь популярна. Правда, удовольствие это не из дешевых. Но не в этом его главная беда. По мнению гинеколога Ольги Рамеевой, женщины не всегда осознают, что поза, в которой они сидят на лошади, способна обострить любое заболевание, связанное с женской половой системой. А таких у любой дамы как правило множество. Например, любой воспалительный процесс может усилиться из-за притока крови к малому тазу во время верховой езды.

Ольга Рамеева уверяет, что были случаи, когда из-за очень активной езды у девушек рвалась девственная плева, а женщины повреждали промежность.

В 1997 году доктор из Бостонского университета Ирвин Голдштейн взялся за изучение проблемы импотенции у велосипедистов. Проведя несколько исследований, он доказал, что при езде на велосипеде мыщцы ягодиц и мошонка подвергаются сильнейшему давлению массы человека, увеличенной в семь раз. По мнению бостонского ученого, это обстоятельство приводит к тому, что есть два типа велосипедистов — импотенты и те, кто ими вот-вот станет.

Бостонские ученые заявляют, что все результаты исследований актуальны как для мужчин, так и для женщин, и не только велосипедистов, но и любителей ездить верхом. У представительниц прекрасного пола из-за жесткого сидения, вибрации, резких толчков и того же семикратного давления на половые органы снижается их чувствительность, что приводит к сексуальным расстройствам.

Гинеколог Аида Русакова предостерегает женщин от верховой езды при беременности. Она рассказывает о случае в своей практике, когда к ней на учет по беременности встала завсегдатай конного клуба. Наслушавшись там баек о том, что некоторые женщины чуть ли не до конца срока ездят в седле, женщина никак не хотела расставаться с любимым увлечением. В результате — выкидыш с осложнениями.

— При катании на лошади верхом происходит большая нагрузка на мышцы паха и живота. Делать это во время вынашивания плода — просто безумие, — считает доктор Русакова. А тренер конного клуба «Амиго Хорс» Екатерина Попкова считает, что, если наездница не совсем хорошо себя чувствует или находится в постоянном напряжении из-за своего «интересного» положения, лошадь это обязательно почувствует. Контакта между наездником и животным не получится, а без него верховая езда не принесет никакого удовлетворения.

Врачи поясняют, что для занятий верховой ездой любому здоровому человеку необходимо вначале проконсультироваться с врачом, а уж если речь заходит о беременности, то вряд ли стоит рисковать будущим ребенком ради хобби. Тем более, что спустя непродолжительное время вернуться к любимому увлечению даме никто не запретит.