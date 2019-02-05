Можно ли спать в бюстгальтере: ответ эксперта

Фраза «бюстгальтер для сна» многих людей, по меньшей мере, удивляет. Зачем, ведь ночью тело должно отдыхать, думает большинство из нас.

Споры вокруг этого предмета женского гардероба не утихают по сей день. В то время как ученые пытаются разобраться — вредно или полезно носить бюстгальтеры, а женщины отстаивают право ходить без лифчика в повседневной жизни, производители предлагают покупателям бюстгальтеры для сна и «домашние» варианты белья.

«Летидор» попросил Татьяну Соколову , брафиттера, создателя бренда Ideal Forms, рассказать, кому нужен бюстгальтер для сна и как правильно выбрать этот непривычный для многих элемент гардероба.

Кому нужен бюстгальтер для сна

Предполагаю, что многие начнут в меня бросать камни, ведь в голове среднестатистического человека прочно засела мысль, что ночью «телу ничего не должно мешать». А бюстгальтер для сна воспринимается многими как очередной пиар-ход предприимчивых производителей.

Скажу так, доводов в пользу ношения белья во время сна немало.

Бюстгальтер для сна я рекомендую носить обладательницам средней и большой груди, беременным и кормящим мамам, а также всем женщинам после 35-40 лет.

Судите сами, правильно расположение тела во время сна — горизонтальное, на спине. Что при такой позе происходит с женщинами со средней и большой грудью? Тяжелая грудь «расходится» в разные стороны. Чем это может грозить? Это лишняя нагрузка на связки.

К тому же, в момент, когда девушка переворачивается с бока на бок, ее бюст выпадает из лифа ночной сорочки — грудь может пережиматься тканью. А это в свою очередь может привести к нарушению кровообращения. Есть еще один нюанс, который важен для дам с пышным бюстом. Чтобы в этой области не образовывалась потница, правая и левая грудь не должны соприкасаться друг с другом. Без бюстгальтера этого добиться невозможно!

Беременные женщины (особенно на последних сроках) и кормящие мамы без бюстгальтера для сна не могут обойтись главным образом по причине выделения молока. Чтобы утром не проснуться в луже, на ночь нужно надевать специальное белье.

Без бюстгальтера для сна не обойтись женщинам, которые перенесли операцию по увеличению или уменьшению груди, ее коррекции после родов.

Отдельно стоит напомнить про функции соединительной, жировой ткани, а также куперовых связок (из них состоит остальная ткань молочной железы). Они отвечают за форму груди и ее упругость. А с возрастом, как ни крути, упругость теряется, ведь железистая ткань преобразовывается в жировую.

Поэтому женщинам после 35 лет я рекомендую обзавестись качественным бюстгальтером для сна.

Даже если вы не чувствуете веса груди, помните, что земное притяжение никто не отменял.

Как правильно выбрать бюстгальтер для сна

Ритейлу невыгодно продавать бюстгальтер с пометкой «для сна», поэтому чаще всего такое белье называется «для дома».