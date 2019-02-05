Уловки, которые используют фитнес-клубы

Покупая абонемент в тренажёрный зал, вы наверняка рассчитываете, что уже в ближайшие пару месяцев преобразитесь. Между тем, владельцы фитнес-клубов прекрасно знают, что энтузиазм покидает посетителей очень быстро. Несколько раз забежав в тренажёрку после работы и сделав пару заплывов в бассейне в выходные, вы с большой долей вероятности поостынете и станете уверять себя, что начнёте активно заниматься чуть позже, когда настанет более подходящий момент. К тому же абонементы обычно продаются на год, так что кажется, что времени навалом. Реальность же такова, что лишь около 10 процентов купивших абонементы действительно ходят в клуб регулярно, остальные попросту отсиживаются дома. Это даёт возможность владельца фитнес-заведений продавать абонементов в разы больше, чем может вместить клуб, и не беспокоиться о том, что людям будет негде заниматься.

О том, какие ещё уловки используют фитнес-клубы, узнайте из видео.