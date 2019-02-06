Продукты, которые провоцируют появление целлюлита

Целлюлит коварен — его очень просто заработать, но тяжело убрать. Если на теле уже виднеется явный целлюлит, недостаточно будет просто исключить некоторые продукты из рациона. Понадобятся дополнительные физические нагрузки, массажи и прочие средства в борьбе с проблемой.

Но если пока целлюлита не виднеется, еще не поздно убрать некоторые вредные продукты из своего рациона, чтобы не столкнуться с проблемой в будущем.

Конфеты без сахара

Если вы покупаете конфеты без сахара, рассчитывая на то, что они полезнее, то вынуждены вас огорчить — это не так. Искусственные подсластители (синтетическая фруктоза) являются еще более вредной добавкой, чем обычный сахар. Он быстрее трансформируется в жиры и напрямую ведет к целлюлиту.

Белая мука

Белая мука — это по своей сути очищенные углеводы. Попадая в организм, мука трансформируется в сахар, а затем в глюкозу. Глюкоза же разрушает коллаген, что провоцирует появление целлюлита.

Именно белая мука является врагом №1, заменить ее можно любой другой — гречневой, овсяной, нутовой.

Молоко

В обработанных молочных продуктах содержится эстроген и соль в больших количествах. В совокупности это приводит к задержке жидкости в тканях и появлению целлюлита. В качестве альтернативы можно использовать кокосовое или миндальное молоко.

Сладкие напитки

держите под контролем употребление сладких соков и газированных напитков. Употребляя углеводы, организм начинает вырабатывать инсулин, что способствует увеличению размера и количества жировых клеток. По мере накопления жидкости ухудшается кровообращение, а токсины, содержащиеся во вредных напитках, расщепляют коллаген и эластин.

Зеленый чай наоборот препятствует расщеплению коллагена, что не дает целлюлиту проявиться.