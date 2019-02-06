Сколько нужно бегать, чтобы сбросить лишний вес

Помогает ли бег похудеть? Сколько калорий можно сжечь за одну тренировку? Как часто нужно бегать, чтобы сбросить лишний вес? Ответы на эти вопросы читайте в данной статье.

Чтобы сбросить лишний вес, многие люди используют бег для похудения. Сколько нужно бегать — с этим вопросом чаще всего сталкиваются новички. Данный вид спорта — наиболее доступный, поскольку не требует посещения фитнес-центра и использования специального оборудования.

Особенности бега

скорость;

длительность;

активность. Бег относится к кардиотренировкам, поскольку требует минимальных силовых затрат и направлен на укрепление сердечно-сосудистой системы. Регулярные пробежки повышают выносливость тела и увеличивают расход калорий. На объем энергетических затрат во время бега влияют три фактора:

Для начинающих бегунов стандартное количество сжигаемых калорий во время тренировки составляет 500-600.

Регулярные пробежки позволяют сформировать правильную технику движений, увеличить скорость и интенсивность. Опытные спортсмены во время одной часовой пробежки сжигают до 800 калорий. Этот показатель можно повысить, если перемещаться по пересеченной местности.

Длительность

10-15 минут — начальный;

15-20 минут — средний;

60 минут — высокий. Продолжительность одной пробежки зависит от уровня физической подготовки спортсмена:

Новичкам следует тренироваться 2-3 раза в неделю, постепенно повышая нагрузку на 5 минут. Для начинающих спортсменов важно в первую очередь наработать выносливость, поскольку активный расход калорий начинается только спустя 30 минут бега.

Интенсивность

60-80 — состояние покоя;

95-115 — разминка;

115-135 — пробежка;

135-150 — интенсивная пробежка. Как и в случае с силовыми упражнениями, слишком частные кардионагрузки могут привести к перетренированности и нанести вред сердечно-сосудистой системе. Чтобы избежать подобных проблем, не рекомендуется заниматься ежедневно. Также необходимо следить за пульсом, считая количество ударов в минуту:

Отслеживать данный показатель можно при помощи фитнес-браслета, который сообщит, если он превысит норму. Для отсутствия вреда здоровью следует избегать слишком интенсивного движения. Независимо от скорости пробежка поможет сбросить лишний вес, если ее продолжительность будет составлять около 45 минут, поэтому необходимо заранее рассчитывать собственные силы.