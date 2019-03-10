Какие комнатные растения опасно держать в спальне

Десятки видов комнатных растений, которыми цветоводы-любители привычно украшают свои спальни, на самом деле являются настоящей скрытой угрозой. По мнению отечественных ученых, многие из этих представителей флоры не только вредят здоровью, но и способны роковым образом повлиять на судьбу человека.

«Роза Средиземноморья» ядовита

Кандидат биологических наук Светлана Островская говорит о вредном воздействии на организм человека олеандра, установленного в спальне. Если олеандр в фазе цветения долгое время находится в помещении, это может привести как минимум к появлению головных болей — слишком сильный у него аромат. К тому же, его опасно повреждать — сок «розы Средиземноморья» ядовит. Светлана Островская также не рекомендует ставить в спальни герань (у нее резкий запах), а также все растения, относящиеся к семейству молочайных (их сок, содержащий алкалоиды, ядовит), все разновидности плющей (это ядовитое растение, особенно плоды).

Спите рядом с папоротником? Развод!

Кандидат сельскохозяйственных наук, известная писательница и телеведущая, которую называют главным огородником России, Октябрина Алексеевна Ганичкина , утверждает, что одни из самых красивых цветов — орхидеи, в спальне ставить нельзя, потому что они могут способствовать появлению бессонницы именно из-за своего яркоцветья и недостаточного «процентосодержания» успокаивающего зеленого цвета. Папоротник, как просвещает О. А. Ганичкина, выделяет ночью очень много углекислого газа, забирая вместе с тем огромное количество кислорода. И его даже нельзя трогать руками, лучше и не касаться растения. Папоротник способствует появлению головных болей, угнетенному состоянию человека. Октябрина Алексеевна утверждает даже, что «если муж с женой спит, то [они] могут даже разбежаться из-за этого папоротника». Азалия способна цвести с ноября по июнь и она выделяет фитонциды, неблагоприятно влияющие на центральную нервную систему. Из-за азалии в спальне, подтверждает Ганичкина, также могут возникнуть семейные конфликты, потому что этот цветок делает супругов злыми, раздражительными, нетерпимыми друг к другу. Белая азалия, по мнению Октябрины Алексеевны, и вовсе может стать реальной причиной развода. Красная азалия — «муж убежит к другой».

Если сильно пахнет, то добра не жди

По мнению директора Ботанического сада-института Дальневосточного отделения РАН члена-корреспондента Российской академии наук Павла Крестова, сильно пахнущие растения вообще нельзя помещать в спальню из-за того, что они могут спровоцировать плохое самочувствие. Следствием нахождения ландышей, сирени, багульника, рододендрона, лилий и иных «крайне ароматических» растений может стать тошнота и, как крайняя реакция организма, — отравление. Павел Витальевич объясняет причину данного воздействия на организм человека наличием в таких растениях сирингина (глюкозид, переходящий в синильную кислоту). Кислота накапливается в воздухе и ее большая концентрация способна вызвать отравление. Кроме того, добавляет П. В. Крестов, сильно пахнущих растений в спальне надо опасаться аллергикам — эфирное масло, выделяемое такими цветами, содержит ряд веществ, неблагоприятно влияющих на организм, подверженный аллергическим реакциям. Ни в коем случае, по мнению Павла Витальевича, не стоит ставить в спальне (да и вообще где бы то ни было в доме) растения семейства пасленовых: их стебли, листья и плоды накапливают яд соланин, способный разрушать эритроциты в крови человека и угнетать центральную нервную систему. После появления одышки, рвоты, учащенного сердцебиения отравившийся «парами» соланина может потерять сознание и даже впасть в кому. Весьма популярный среди цветоводов цветок семейства ароидных — диффенбахия. Как выяснили ученые, она также опасна из-за наличия во всех своих частях токсичных алкалоидов, цианистых соединений, оксалатов кальция (вредных веществ, образующих в организме человека камни и песок в почках). При повреждении диффенбахии последствия могут быть весьма серьезными — если человек касается данного участка растения, возникает острая боль. Крайне опасно брать в рот листья диффенбахии, что могут сделать домашние животные и маленькие дети — после этого отекает гортань, пострадавшего нужно срочно вести в поликлинику.

Кактусы не улавливают, а реально бесят

Крестов также развенчивает популярный миф о пользе кактусов, которые якобы «улавливают радиацию». На самом деле, доказывает Павел Витальевич, кактусы — едва ли не самые опасные комнатные растения в доме, их не только нельзя ставить в спальне, но и вообще желательно не держать в квартире: сок кактуса содержит свыше 100 алкалоидов, от которых страдает нервная система как людей, так и домашних питомцев. Собаки, кошки и другие животные делаются чрезмерно возбудимыми, у них могут возникнуть судороги и галлюцинации.