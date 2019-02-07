Утренняя зарядка дома: 7 упражнений от Милы Йовович 

Актриса Мила Йовович в прямом эфире в своем Instagram-аккаунте провела домашнюю тренировку. Быть здоровой и пребывать в хорошем настроении ей помогает комплекс упражнений с утра. Под музыку Мила выполняет семь упражнений и говорит подписчикам: «Не забывайте танцевать!».
Попробуйте выполнить упражнения от Милы Йовович и почувствуйте прилив бодрости и энергии на весь день:
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1) Имитация прыжков на скакалке
2) Имитация прыжков лягушки
3) «Конькобежец» (переступайте с ноги на ногу и тянитесь активно руками вниз)
4) Косой выпад назад с поднятием колена
5) Бег на месте с высоким подниманием бедра
6) Приседания с отведением ноги в сторону
7) Попеременные выпады с прыжком