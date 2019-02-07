Что нужно знать перед коррекцией формы груди

Пластический хирург Станислав Екимов, который входит в список «Топ лучших пластических хирургов», — об инновационных техниках коррекции формы груди.

Инновационные техники коррекции груди представлены следующими видами процедур:

Мастопексия — подтяжка груди за счет удаления лишней кожи и перемещения ареола и соска в более эстетическую позицию.

Эндоскопическое увеличение груди — метод, при котором установка имплантов осуществляется через подмышечную впадину.

Липолифтинг — метод коррекции формы и размера груди, когда вместо имплантов используется жир, откачанный с других зон тела.

Мамморедукция — уменьшение груди за счет удаления жировой и железистой ткани, растянутой кожи.

Почему же эти методы считаются инновационными? Во-первых, они позволяют получить отличный результат без видимых последствий (шрамы, рубцы и т. д.). Во-вторых, период восстановления после вышеперечисленных операций обычно составляет не более недели. После этого вы сможете вернуться к привычному ритму жизни. В-третьих, все перечисленные процедуры имеют минимальные риски осложнений.

Какие проблемы позволяют решить данные техники?

Современные техники маммопластики позволяют решить практически любые эстетические и медицинские проблемы:

Асимметрия груди или сосков.

Наличие очень маленькой груди.

Чрезмерное увеличение или гипертрофия груди.

Мастопотоз (опущение молочных желез).

Провисание груди после родов.

Кроме того, часто к маммопластике прибегают и мужчины. Показанием к коррекции груди чаще всего становится гинекомастия (увеличение молочных желез).

Насколько безопасны на сегодняшний день инновационные техники коррекции груди?

Любая операция — это риски, но современная пластическая хирургия максимально минимизирует их. Этому способствует и подготовительный этап, который подразумевает полное обследование пациента, моделирование, изучение анатомических особенностей и т. д., и использование современного технического оснащения, и сама специфика методик. Если говорить конкретнее, то при правильном подходе в 99% операция проходит успешно.

Есть ли противопоказания для применения данных методик?

Маммопластика противопоказана лицам, имеющим серьезные заболевания: непереносимость наркоза, септические состояния, порок сердца, онкологические заболевания. Кроме того, часто врачи советуют воздержаться от операции до родов.

В чем заключается подготовка к пластической операции?

Конечно, первым делом пациент должен пройти полное клиническое обследование, которое включает в себя:

Флюорографию.

Осмотр терапевта и гинеколога.

Лабораторные исследования.

Схема обследования определяется индивидуально — в зависимости от особенностей пациента и наличия у него различных заболеваний. По результатам обследования может быть назначено предварительное лечение.

Также подготовка подразумевает отказ от гормональных контрацептивов, препаратов, содержащих салицилаты (Аспирин, Диклофенак и другие противовоспалительные препараты), алкоголя и курения.

Какие сложности подстерегают женщину в послеоперационном периоде?

Самое главное — это необходимость в снижении физических нагрузок. Вам придется на время отказаться от занятий спортом, бега и других активностей до полного восстановления. Также возможны болезненные ощущения и некоторая скованность в движениях. Это стандартные последствия таких операций, которые полностью проходят в течение первой недели.

В остальном при правильном проведении операции пациент полностью сохраняет свою работоспособность.

Как часто возникают осложнения после пластической операции на груди?

При правильной дооперационной подготовке, послеоперационном уходе и выполнении самой операции риск возникновения осложнений минимален. Главное — правильно подобрать клинику и точно следовать указаниям врача.

Что вы можете посоветовать тем, кто хочет, но не решается на пластическую операцию на груди?

Вы должны ответить себе на вопрос: «Нравится ли вам ваша грудь? Чувствуете ли вы себя с нею комфортно?». Если нет, то вам однозначно следует обратиться к хирургу, ведь неудовлетворение собственной грудью, может стать причиной сильных комплексов и невозможности жить полноценной жизнью. Кроме того, не стоит забывать, что иногда маммопластика — это не только эстетическая операция, но и медицинская, от которой может зависеть ваше здоровье.