Что нужно знать перед коррекцией формы груди 

Пластический хирург Станислав Екимов, который входит в список «Топ лучших пластических хирургов», — об инновационных техниках коррекции формы груди.
Инновационные техники коррекции груди представлены следующими видами процедур:
Мастопексия — подтяжка груди за счет удаления лишней кожи и перемещения ареола и соска в более эстетическую позицию.
Эндоскопическое увеличение груди — метод, при котором установка имплантов осуществляется через подмышечную впадину.
Липолифтинг — метод коррекции формы и размера груди, когда вместо имплантов используется жир, откачанный с других зон тела.
Мамморедукция — уменьшение груди за счет удаления жировой и железистой ткани, растянутой кожи.
Почему же эти методы считаются инновационными? Во-первых, они позволяют получить отличный результат без видимых последствий (шрамы, рубцы и т. д.). Во-вторых, период восстановления после вышеперечисленных операций обычно составляет не более недели. После этого вы сможете вернуться к привычному ритму жизни. В-третьих, все перечисленные процедуры имеют минимальные риски осложнений.
Какие проблемы позволяют решить данные техники?
Современные техники маммопластики позволяют решить практически любые эстетические и медицинские проблемы:
Асимметрия груди или сосков.
Наличие очень маленькой груди.
Чрезмерное увеличение или гипертрофия груди.
Мастопотоз (опущение молочных желез).
Провисание груди после родов.
Кроме того, часто к маммопластике прибегают и мужчины. Показанием к коррекции груди чаще всего становится гинекомастия (увеличение молочных желез).
Насколько безопасны на сегодняшний день инновационные техники коррекции груди?
Любая операция — это риски, но современная пластическая хирургия максимально минимизирует их. Этому способствует и подготовительный этап, который подразумевает полное обследование пациента, моделирование, изучение анатомических особенностей и т. д., и использование современного технического оснащения, и сама специфика методик. Если говорить конкретнее, то при правильном подходе в 99% операция проходит успешно.
Есть ли противопоказания для применения данных методик?
Маммопластика противопоказана лицам, имеющим серьезные заболевания: непереносимость наркоза, септические состояния, порок сердца, онкологические заболевания. Кроме того, часто врачи советуют воздержаться от операции до родов.
В чем заключается подготовка к пластической операции?
Конечно, первым делом пациент должен пройти полное клиническое обследование, которое включает в себя:
Флюорографию.
Осмотр терапевта и гинеколога.
Лабораторные исследования.
Схема обследования определяется индивидуально — в зависимости от особенностей пациента и наличия у него различных заболеваний. По результатам обследования может быть назначено предварительное лечение.
Также подготовка подразумевает отказ от гормональных контрацептивов, препаратов, содержащих салицилаты (Аспирин, Диклофенак и другие противовоспалительные препараты), алкоголя и курения.
Какие сложности подстерегают женщину в послеоперационном периоде?
Самое главное — это необходимость в снижении физических нагрузок. Вам придется на время отказаться от занятий спортом, бега и других активностей до полного восстановления. Также возможны болезненные ощущения и некоторая скованность в движениях. Это стандартные последствия таких операций, которые полностью проходят в течение первой недели.
В остальном при правильном проведении операции пациент полностью сохраняет свою работоспособность.
Как часто возникают осложнения после пластической операции на груди?
При правильной дооперационной подготовке, послеоперационном уходе и выполнении самой операции риск возникновения осложнений минимален. Главное — правильно подобрать клинику и точно следовать указаниям врача.
Что вы можете посоветовать тем, кто хочет, но не решается на пластическую операцию на груди?
Вы должны ответить себе на вопрос: «Нравится ли вам ваша грудь? Чувствуете ли вы себя с нею комфортно?». Если нет, то вам однозначно следует обратиться к хирургу, ведь неудовлетворение собственной грудью, может стать причиной сильных комплексов и невозможности жить полноценной жизнью. Кроме того, не стоит забывать, что иногда маммопластика — это не только эстетическая операция, но и медицинская, от которой может зависеть ваше здоровье.