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Появилось видео, вызывающее тревогу и головную боль 

Рамблер 30 минут назад
На популярном видеохостинге появилось видео, которое смутило многих пользователей. На экране чёрного цвета присутствуют лишь белые линии. Однако большинство пользователей, посмотревших короткий ролик с названием «Белые линии, разрезающие чёрный фон», рассказали, что кадры вызвали у них беспокойство, беспричинную тревогу и даже головную боль. Один из комментаторов предположил, что всё дело в неровности линий. Если бы они были ровными, то мозг воспринимал бы картинку как упорядоченную, однако линии, показываемые в ролике, походят на пилки с зазубринами. Возможно, такая форма на подсознательном уровне напоминает нам об острых краях листьев растений и других предметах, представляющих опасность, и мозг начинает предупреждать нас, вызывая неприятные ощущения.
Здоровье , Видео , Психология
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