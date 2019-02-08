Почему нельзя пить кофе на пустой желудок

Многие люди утром готовы ограничиться чашкой кофе натощак, но зато дольше поспать, чтобы не тратить время на приготовление завтрака.

Такой подход к утреннему приему пищи считает в корне неверным американка Айда Эрсой, консультант по питанию и фитнес-тренер. Как поясняет специалист, кофеин увеличивает производство желудочной кислоты. Обычно эта кислота — по сути соляная — помогает организму переваривать пищу. Но когда она вырабатывается на пустой желудок, то начинает «поедать» его стенки, постепенно вызывая проблемы с желудочно-кишечным трактом от изжоги до язвы.

Айда Эрсой также поясняет, что иногда женщины пьют кофе натощак перед тренировкой. По их мнению, это помогает взбодриться и не наедаться перед выполнением физических упражнений. Если делать это постоянно, то гастрит и язва неминуемы, считает консультант по питанию. По ее словам, в этом случае наиболее вредным будет растворимый кофе как с сахаром, так и без него. При этом не имеет значения вид кофе: порошковый, сублимированный или гранулированный. В натуральном молотом кофе специалист называет наиболее вредной гущу, в которой высоко содержание агрессивных для пищеварительных органов веществ.

Член Национальной ассоциации диетологов, врач Людмила Денисенко поясняет, что дело не ограничивается только вредом для желудка. Его активная работа вызывает выработку желчи, которая наполняет пустую двенадцатиперстную кишку — таким образом начинается «поедание» уже этого органа.

Это подтвердил и главный врач американской клиники PushDoctor Адам Саймон , утверждающий, что чашка кофе натощак — сильнейший толчок для запуска пищеварительной системы. Доктор Саймон также утверждает, что кофе на голодный желудок усиливает выведение жидкости из организма, что может привести к обезвоживанию. Кроме того, вместе с жидкостью организм теряет витамины группы В, играющие важную роль в стрессоустойчивости человека. А если учесть, что кофе еще и препятствует усвоению таких важных веществ, как кальций, калий, железо, цинк, то организму наносится невосполнимый урон, говорит московский эксперт-фармацевт Елена Опыхтина.

Терапевт из Москвы Олег Лотус добавляет к этому перегруз сердечной мышцы. А если напиток с молоком и в него добавлен сахар, то происходит усиленная выработка инсулина, отчего сильно страдает поджелудочная железа.

Кофе натощак вызывает перепады настроения, тревожность и даже депрессию. К такому выводу пришли ученые из Университета Йокогамы в Японии. Согласно их данным, кофеин на пустой желудок препятствует производству серотонина — гормона радости, повышает уровень кортизола — гормона стресса и одновременно задерживает выработку гамма-аминомасляной кислоты, которая играет значительную роль в снижении уровня стресса и успокаивает нервную систему. Кстати, по их утверждению, кофе без кофеина оказывает аналогичный эффект. В этой связи сертифицированный диетолог Лесли Лангевин предлагает употреблять кофе по утрам только после хорошего завтрака.

Австралийские ученые из Квинсленда опытным путем доказали, что кофе притупляет чувство голода. Этим не преминули воспользоваться желающие сбросить лишний вес, но вместе с потерей веса приобрели большие проблемы с желудком.

Польза кофе давно доказана и, как правило, давно уже никем не оспаривается. Однако, чтобы напиток подтверждал свою хорошую репутацию и не насоли вред организму, необходимо пить его в наиболее оптимальное время. Диетологи относят к нему утренние промежутки от 10 до 11 часов, обеденные — с полудня до 14 и вечерние — с 17 до 18 часов. И ни в коем случае не на голодный желудок. Лучше всего через 20-30 минут после еды.