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Что нужно знать, чтобы избежать проблем с суставами 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Множество факторов в нашей обыденный жизни могут повлиять на здоровье ваших суставов. Однако стоит помнить, что главное правило их здоровья — умеренность в физических нагрузках.

Не перегружайте себя

Артроз может настичь не только грузчиков, танцоров и спортсменов. Под угрозой даже те, кто иногда не рассчитывают силы в фитнес-клубе. Поэтому если вы чувствуете, что для вашего возраста нагрузка слишком велика, стоит снизить интенсивность тренировок.

Двигайтесь побольше

Если вы работаете в офисе, обязательно займитесь спортом. Если вы целый день сидите, ухудшается кровоснабжение в тканях. Постарайтесь хотя бы час в день уделять подходящей вам физической нагрузке — катайтесь на велосипеде, занимайтесь йогой или просто гуляйте.

Не переедайте

Переедание — а следовательно, лишний вес — серьезный фактор развития артроза. Также слишком сладкая или жирная пища способна сказаться на обмене веществ в хряще сустава.

Не сидите на диетах

Если ваш рацион ограничен, организму не хватает веществ для строительства новых клеток хрящевой ткани. Особенно избегайте монодиет и диет, где за день нужно употреблять меньше 1500 ккал.

Не игнорируйте дискомфорт в суставах

Чем раньше вы начнете лечение артроза, тем эффективнее оно будет. Но если боль застала вас внезапно и под рукой оказались только обезболивающие, не увлекайтесь ими. Их частое применение ускоряет разрушение суставных хрящей.
Женский форум
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