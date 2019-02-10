Доказанные наукой способы замедлить старение

Человек способен жить полноценной, активной жизнью приблизительно до 120 лет, если сделает долголетие своей целью и не попадет раньше времени под машину.

Многие считают, что продолжительность жизни не зависит от нас. Кто-то думает, что это «записано» в генах, другие уверены, что после 60 можно уже начинать ползти в сторону кладбища, потому что «старость — не радость». Но эти взгляды устарели. Современная наука доказала, что нет в человеке такого гена, который бы отвечал за старение. Этот процесс происходит в основном из-за внешних факторов — действия свободных радикалов, солнечного и других видов излучения, пестицидов, химикатов в продуктах питания, воде и воздухе, неправильного образа жизни.

Можно продлить молодость, красоту, силу и бодрость, следуя советам специалистов, занимающихся вопросами старения.

Зануды живут дольше

Ученые Стэнфордского университета говорят, что люди, которые любят дисциплину, по статистике живут дольше. Расслабленность, конечно, полезна, ведь она снижает уровень стресса, но нежелательно слишком расслабляться. Специалисты советуют иметь режим и привычки, полезные для здоровья. Люди, которые взвешивают свои поступки, возможно, кажутся скучными, но по статистике именно они делают осознанный выбор, который приводит к укреплению здоровья и продлению жизни.

Кроме того, исследования показывают, что любовь к знаниям помогает прожить дольше. Сейчас существует множество очных и заочных курсов, онлайн занятия и т. д. Можно выбрать тему по душе и не прекращать учиться независимо от возраста.

Спорт спасет от старости

Кардио— и силовые нагрузки нужны не только для похудения и обретения стройной фигуры. Исследования, проведенные при поддержке Американской кардиологической ассоциации, показывают, что регулярные физические нагрузки добавляют нам дополнительные годы жизни. Рассчитано, что часовой спокойный бег удлиняет жизнь примерно на 7 часов. Джоггинг и другие аэробные нагрузки снижают на 25-40% риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.

Но не только кардионагрузки нужны тем, кто хочет перемахнуть 100-летний рубеж. Упражнения с тяжестями 2 раза в неделю укрепляют кости и суставы, улучшают выносливость и продлевают жизнь.

Диета продлевает жизнь

Хотим мы того или нет, наше питание влияет на здоровье. Выбор нашей еды может привести к болезням или продлить жизнь. Можно много спорить на тему пользы и вреда вегетарианства, но многочисленные исследования, в том числе в Гарварде , показали, что даже частичная замена животного белка на растительный способна серьезно улучшить здоровье. Овощи, бобовые, орехи снижают риск развития многих видов рака, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, воспалительных процессов.

Количество еды тоже имеет значение. Переедание приводит к изнашиванию организма. Человек должен съедать столько калорий, сколько он тратит. Для этого с помощью фитнес-браслета или другого приспособления нужно измерить свой расход калорий и подогнать под эту цифру рацион. Не наоборот. Не нужно пытаться сжечь все, что вы съели. Нужно съедать столько, сколько вы тратите. Калории калориям рознь. Продукты должны быть максимально питательными и богатыми витаминами, минералами, качественными белками, жирами и углеводами, клетчаткой и антиоксидантами.

Ночной перерыв между ужином и завтраком должен составлять 12-16 часов, чтобы кишечник, печень и почки успевали выполнить свои функции.

Немного солнца полезно

Сейчас очень много говорят о вреде солнечного излучения и призывают круглогодично пользоваться солнцезащитными средствами. Но правда в том, что во всем нужна мера. И в защите тоже. Если с помощью кремов, длинных рукавов и очков мы закрываемся от солнечных лучей, в нашем организме происходят сбои. Витамин Д из питания или БАДов не способен полностью заменить солнечный свет, который требуется нам для гормональной регуляции.

Поэтому в утренние и вечерние часы в теплое время года необходимо подставлять тело солнцу без какой-либо защиты на 20-30 минут. Эта привычка способна снизить риск преждевременной смерти на 33%.

Специи защищают от воспалений

Воспалительные процессы — одна из главных причин старения. Поэтому, чтобы продлить жизнь, нужно стараться справиться с этой проблемой любыми доступными способами, одним из которых является употребление специй.

Куркума считается самой полезной приправой, потому что обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами, которые в некоторых случаях способны победить даже рак. Исследования на больных раком показали, что через 8 месяцев регулярного употребления куркумы у многих пациентов пропали метастазы.

К противовозрастным специям относится имбирь, корица, гвоздика, кайенский перец. Шалфей улучшает работу мозга и защищает от развития старческого слабоумия. Розмарин помогает сохранять бодрость, в том числе и сексуальную.

Поэтому если вы настроены прожить долго и активно, обратите внимание на специи на вашей кухне. Конечно, выбирать стоит только качественные, органические приправы.

Привычки, удлиняющие жизнь

К другим полезным привычкам, отодвигающим приход старческой немощности, относятся социальная активность, качественный сон, борьба со стрессом, употребление жирной рыбы, льна и других источников омега-3 жирных кислот, позитивное мышление и интересные хобби.

Регулярный секс, прогулки на свежем воздухе, волонтерство, отдых и забота о себе тоже продлевают молодость. Все эти советы не работают по одиночке. Только система и дисциплина способны «сработать» в борьбе со старением.

БАДы на страже молодости

На Западе активно набирает обороты биохакинг, приверженцы которого горстями употребляют БАДы, омолаживающие и оздоравливающие организм. К биологическим добавкам, продлевающим жизнь относятся:

Коэнзим Q10 Ресвератрол

Карнитин

Рыбий жир Хром

Гесперидин

Идебенон

Имедин

Витамин С Прежде, чем употреблять биологически активные добавки к пище, следует проконсультироваться с врачом и выяснить, нет ли аллергии, непереносимости или других противопоказаний.