Секрет интимного восстановления после родов

Беременность и роды — очень важный этап в жизни любой женщины. От того, как пройдет этот процесс, зависит здоровье и красота каждой из нас. И если во время родов происходят осложнения, то у женщины могут возникнуть проблемы, которые скажутся на ее интимной и повседневной жизни.

О том, как избавиться от негативных последствий, "Дни.ру" побеседовали с врачом гинекологом-эндокринологом Института пластической хирургии и косметологии Людмилой Угрюмовой.

"Влагалище может потерять свою естественную емкость, перерастянуться и деформироваться, если во время родов возникают осложнения, происходит разрыв промежности или проводится ее хирургическое рассечение", — рассказала "Дни.ру" врач гинеколог-эндокринолог Института пластической хирургии и косметологии на Ольховской улице, кандидат медицинских наук Людмила Угрюмова. Однако если так произошло, отчаиваться не стоит.

"Современная медицина может предложить множество способов решения этих деликатных проблем, однако самым эффективным методом является интимная пластика. Это собирательное название для нескольких видов операций, направленных не только на восстановление функции влагалища и промежности, но и на устранение косметических дефектов", — заметила специалист.

В каких случаях прибегают к подобным вмешательствам?

"Первое и самое часто встречающееся показание — опущение влагалища. Оно сопровождается увеличением его объема, потерей эластичности стенок, появлением вагинальных звуков. Во время полового акта отсутствует плотный охват полового члена, ощущения обоих партнеров снижаются", — подчеркнула эксперт.

"Оперативная коррекция может дать наиболее яркий и выраженный результат, который останется с вами надолго. Благодаря хирургическому устранению опущения объем влагалища существенно уменьшается, а также устраняются наружные дефекты в виде дряблых пигментированных складок. В результате вы получите подтянутую юную промежность без косметических изьянов и узкое влагалище", — добавила она.

"Еще одна проблема — недержание мочи после родов. Такая проблема встречается довольно часто, она связана с наличием травмы соединительной ткани из-за выраженного растяжения. Это осложнение не зависит от возраста. Есть женщины, которые и в 25 лет не удерживают мочу после травматичных родов. При этом происходит подтекание при физических нагрузках, прыжках, танцах, кашле, смехе и чихании. Золотым стандартом лечения является хирургическая коррекция, когда под уретру устанавливается специальная петля, которая будет поддерживать ее в нужном положении. Эффект от лечения остается на всю жизнь", — заключила Людмила Угрюмова.