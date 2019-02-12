5 фактов про антиперсперанты

Пользуетесь антиперсперантом каждый день, но слабо представляете, за счет чего работает данное средство? Так поступают многие люди, это не самый ответственный подход к своему здоровью. Это пятерка значимых фактов про антиперсперанты, их нужно знать.

Антиперсперанты отличаются от дезодорантов

Как правило, люди используют слова дезодорант и антиперсперант, как взаимозаменяемые, но между этими двумя терминами есть принципиальная разница. Антиперсперанты предотвращают потоотделение, а дезодоранты сокращают запах пота. Проверь средство, которым пользуешься, чтобы понять, дезодорант это или антиперсперант.

Связаны с токсичностью

Использование антиперсперантов может привести к интоксикации. Потоотделение — это естественный процесс, антиперсперанты его останавливают, блокируют работу потовых желез на коже в области подмышек. Для того, чтобы выполнять эту функцию, практически все антиперсперанты содержат соединения алюминия и циркония, фактически эти вещества являются канцерогенами. Токсичность антиперсперанта проявится вне зависимости от продолжительности его использования.

Данная связь еще не доказана учеными, поэтому на данный момент антиперсперант — это не запрещенный, а спорный продукт.

Могут использоваться только на подмышках

Антиперсперанты можно использовать только на области подмышек, но в инструкции на упаковках про это сказано крайне обтекаемо. В отличие от антиперсперантов, дезодоранты в виде спрея могут использоваться для всего тела за исключением особо деликатных зон.

Классифицируются, как лекарства

Антиперсперант можно купить в любом супермаркете, поэтому ты будешь удивлен, что их относят к лекарственным средствам. Американский департамент по надзору за продуктами питания и лекарственными средствами относит антиперсперанты не к косметическим, а к лекарственным средствам. В нашей стране такая классификация отсутствует.

Оставляют пятна на одежде

Поскольку антиперсперанты содержат соединения алюминия, они могут оставлять на одежде в области подмышек желтые пятна. Такое происходит, если одежда соприкасается с кожей в обработанной зоне. Поэтому, если ты увидишь на одежде пятна в области подмышек, то знай, что дело не в качестве одежды, а в антиперсперанте. Один из первых антиперсперантов был выпущен в Америке, вскоре его использование запретили по причине того, что средство разъедало одежду до дыр.

Эти пять фактов должны как минимум заставить задуматься о целесообразности использования антиперсперанта. Распространенность и популярность какого-либо средства не означает, что оно безопасно для использования. Возможно, в ближайшем будущем мы получим научные доказательства вреда антиперсперантов.