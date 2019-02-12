Что делать, если на вас упала сосулька

Зимой никто не застрахован от падения льда с крыш и козырьков. Мы надеемся, с вами этого не случится, однако в любом случае полезно знать, куда обращаться, если сверху на вас упала сосулька.

В первую очередь, не отходя от места происшествия необходимо зафиксировать произошедшее, а также повреждения, которые вы получили. Постарайтесь сфотографировать или снять саму сосульку или место ее «приземления», дом и улицу, где это произошло. Если получится, найдите свидетелей и возьмите их контакты. Пусть скорая помощь и полиция также зафиксируют полученную вами травму.

После этого вы сможете получить компенсацию за материальный и моральный вред, нанесенный вам упавшей сосулькой. Что такое материальный и моральный вред? Материальный — то, что вы потратили на врачей и лекарства вследствие вашей травмы, а также потеря трудоспособности. Все должно быть документально подтверждено. Моральный — страдания, которые вы перенесли из-за происшествия.

Если у вас на руках будут все необходимые документы и доказательства, шансы получить компенсацию возрастут.