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Что делать, если на вас упала сосулька 

Рамблер 12 февраля 2019
Фото: ru.depositphotos.com
Зимой никто не застрахован от падения льда с крыш и козырьков. Мы надеемся, с вами этого не случится, однако в любом случае полезно знать, куда обращаться, если сверху на вас упала сосулька.
В первую очередь, не отходя от места происшествия необходимо зафиксировать произошедшее, а также повреждения, которые вы получили. Постарайтесь сфотографировать или снять саму сосульку или место ее «приземления», дом и улицу, где это произошло. Если получится, найдите свидетелей и возьмите их контакты. Пусть скорая помощь и полиция также зафиксируют полученную вами травму.
После этого вы сможете получить компенсацию за материальный и моральный вред, нанесенный вам упавшей сосулькой. Что такое материальный и моральный вред? Материальный — то, что вы потратили на врачей и лекарства вследствие вашей травмы, а также потеря трудоспособности. Все должно быть документально подтверждено. Моральный — страдания, которые вы перенесли из-за происшествия.
Если у вас на руках будут все необходимые документы и доказательства, шансы получить компенсацию возрастут.
Женский форум
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