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Почему беременным женщинам нельзя есть сыры 

Умная 12 февраля 2019
Фото: depositphotos.com
Сыр — один из самых древних продуктов человечества. Его употребляли люди еще до нашей эры и уже тогда существовало несколько видов сыров, многие из которых считались достойными только королей. И все-таки всеми любимый сыр может оказаться вредным и прежде всего для женщин, которые ждут ребенка.

Все сыры содержат наркотик

Удивительно, но еще в конце прошлого века исследователи знали, что в любом сыре содержится небольшое количество морфия, который провоцирует привыкание к продукту. Сохранился доклад одной из корпоративных исследовательских лабораторий, которая еще в 1981 году предупреждала об этом американскую общественность. В 2015 году на сайте Национальной библиотеки медицины США была опубликована статья диетолога Кэмерона Уэллса, которая рассказывает, что в любом, мягком или твердом сыре, в том или ином процентном соотношении присутствует молочный белок казеин. В процессе пищеварения, на стадии прохождения двенадцатиперстного кишечника человека, он трансформируется в белок казоморфин, сходный по своему действию с морфием. Это вещество обладает стандартной опиоидной активностью, такой как успокоение, обезболивание, сонливость, подавленное состояние, ну и, конечно, вызывает привыкание к продукту, производящему данный наркотический пептид. Однако это далеко не все. Ссылаясь на исследования ученых Иллинойсского университета, США, диетолог Кэмерон Уэллс заявляет, что у беременных женщин даже не высокая концентрация казоморфина в кишечнике может негативно влиять на внутриутробное развитие плода и впоследствии явиться одной из причин проявления у ребенка аутизма. Поэтому сыры женщинам, находящимся в положении, следует употреблять с большой осторожностью, желательно очень редко и в минимальном количестве.

Мягкие сыры часто инфицированы бактериями

Редкие виды мягких сыров во многих странах и регионах являются своеобразной национально-культурной гордостью. Порой их изготовлением, как и столетия назад, занимаются наследственные сыровары и в частном порядке. Однако, сохраняя родовые традиции сыроварения и предлагая потребителям уникальные продукты, они, к сожалению, редко заботятся о санитарии. В 1990 году Британский исследовательский институт «Campden BRI» осуществил сбор анализов в цехах сотен пищевых производств на возможность заражения листерией моноцитогенной.
Специалистами было взято около десяти тысяч проб с разных европейских пищевых предприятий, в том числе, частного порядка. Выяснилось, что большая половина всех положительных анализов на инфицирование листерией пришлась именно на сыроварни. В 2017 году в ежемесячном Европейском журнале эпидемиологии была опубликована статья, рассказывающая о том, что немецкие ученые провели метаанализ данных двадцати девяти когортных исследований с участием почти миллиона человек за последние двадцать лет. И их вывод оказался неутешительным. По крайней мере восемьдесят три процента всех заражений людей листериозом в странах Западной Европы за этот период случились из-за непастеризованного молока, которое использовалось для производства мягких сыров. Во время созревания такого продукта на его молочной основе очень часто возникают благоприятные условия для роста различных бактерий, в том числе и листерии моноцитогенной. В итоге инфекция из сыра проникает в человеческий организм и поражает центральную нервную систему.
Изначально болезнь проявляется мышечной болью, ознобом, желтухой или лихорадкой, но в редких, тяжелых случаях может закончится летальным исходом. Однако особенно опасен листериоз для беременных женщин. Даже если сама будущая мать, оказавшись инфицированной, сумеет сохранить ребенка (при листериозе очень высок риск выкидыша) и восстановит собственное здоровье, то у ее новорожденного малыша скорее всего будет выявлен сепсис, пневмония или даже менингит, и лечение будет длительным и очень тяжелым. Поэтому автор статьи Европейского журнала эпидемиологии предупреждает — за последние годы риск в употреблении таких сыров как дорблю, бри, камамбер, таледжио, камбонзола, данаблу, шабишу и других домашних рассольных сыров, приготовленных частным образом и на фермах, только увеличился. Употребление таких продуктов может иметь катастрофические последствия для здоровья. А беременным женщинам европейские врачи вовсе не рекомендуют есть мягкие сыры все девять месяцев, даже если некоторые из них произведены под маркировкой известных брендов.
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