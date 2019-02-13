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Контрацептивы влияют на эмоциональность женщин 

Мир24 16 часов назад
Фото: Мир24
Прием оральных контрацептивов оказывает влияние на женскую эмоциональность, в частности отрицательно воздействует на эмпатию. К такому выводу пришли немецкие ученые, пишет Frontiers in Neuroscience.
Специалисты из Университета имени Эрнста Морица Арндта провели комплексное экспериментальное исследование при участии сотни женщин. Сорок две из них принимали оральные контрацептивы, а еще пятьдесят три использовали другие способы предохранения.
Интерпретировать ярко выраженные эмоции смогли все участницы опыта, а вот сложные дались не всем. Именно это и показало разницу между принимающими препарат и теми, кто его не использует, рассказали авторы исследования.
Оказалось, что противозачаточные препараты понижают способность распознавать эмоции собеседника по движению его глаз. Кроме всего прочего, женщины, принимающие оральные контрацептивы испытывают трудности с распознаванием эмоциональных проявлений гордости и презрения.
Специалисты считают, что подобные эффекты связаны с нарушением гормонального баланса, поскольку противозачаточные препараты подавляют гормоны прогестерон и эстроген, которые оказывают влияние на работу мозга.
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