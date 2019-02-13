Клиники голодания: новое опасное веяние в России

Во многих уголках мира сбрасывать вес всегда было модно. Но в России люди доводят диеты и снижение веса до крайности — до голодания. Кроме того, те, кто придерживается голодной диеты, часто обращаются за помощью в клиники или «спа-центры лечебного голодания».

Да, люди платят деньги, чтобы кто-то другой помог им голодать целую неделю или дольше. Так как же это работает?

По данным издания «Раша Бейонд» (Russia Beyond), большинство клиник лечебного голодания предлагают комплексы упражнений, оказывающих успокаивающий эффект, созерцание природных пейзажей и процедуры с использованием спа-оборудования, чтобы отвлечь внимание пациентов от еды.

Это также приводит их в состояние умиротворенности на протяжении всего процесса лечения. Утром пациенты могут заняться йогой, а затем отправиться на прогулку по живописным местам или поплавать в бассейне.

Александр Барвинский , владелец московской клиники «СпаГолод» (SpaGolod) в интервью Russian Beyond сказал, что такой недельный отдых нужен пациентам, чтобы уменьшить связанный с голодом стресс.

В интервью изданию «Телеграф» ( The Telegraph ) писательница Жаннет Уинтерсон (Jeannette Winterson) описывает свои ощущения после четвертого курса лечебного голодания в швейцарской клинике как «естественное состояние эйфории». Уинтерсон также говорит, что этот опыт «изменил мой образ жизни» и что голодание — это обретение радости в жизни.

Многие пациенты, которые посещали такие спа-клиники, сообщают, что через несколько дней пребывания в них чувствуют себя лучше. Некоторые, находясь в клинике, сбрасывают несколько килограммов.

Однако большинство специалистов считают такое полное голодание опасным.

Действительно, ваш организм может прожить без пищи несколько недель. По данным журнала «Сайнтифик Американ» (Scientific American), есть сведения о том, что люди обходятся без пищи 21, 36 и даже 40 дней.

Вспомните знаменитое 21-дневное голодание Ганди или описанный в Библии 40-дневный пост Иисуса

Однако для тех, кто соблюдает голодную диету, эта практика может быть потенциально опасной. По данным Национального института по проблемам старения (NIA), ученые пока не изучили, в чем польза и вред сокращения количества калорий для сохранения хорошего здоровья. Но даже в этом случае значительная часть исследований предусматривает ограничение количества калорий не в виде недельного голодания, а периодического голодания.

Например, по словам специалистов NIA, исследования на животных показывают, что сокращение количества потребляемых калорий на 10%-40% может увеличить продолжительность жизни животного и предотвратить рак. Однако такой результат касается не всех животных, а у некоторых животных в результате сокращения количества потребляемых калорий продолжительность жизни даже сократилась.

Это свидетельствует о том, что для того, чтобы доказать эффективность голодания в поддержании хорошего здоровья в некоторых сценариях по сравнению с другими, необходимы дальнейшие исследования. Поскольку результаты исследования пока не доказаны, специалисты NIA для поддержания хорошего здоровья рекомендует людям придерживаться сбалансированной диеты и регулярно выполнять физические упражнения.

Другая причина, по которой голодание может быть вредным, заключается в том, что голодание может привести к чрезмерному повышению уровня кислотности крови. Видите ли, для получения энергии ваш организм обычно использует глюкозу из сахара и углеводов.

Но когда организму не хватает углеводов, для получения энергии он использует запасы жира. Поначалу стимулирование процесса сжигания жира кажется эффективным и здоровым способом снижения веса.

Но те, кто придерживается голодной диеты, возможно, не знают следующего: как пишет интернет-издание «Медикал Ньюс Тудей» (Medical News Today), при сжигании жира в организме вырабатываются побочные продукты — кетоновые тела, которые является органическими кислотами. Эти кетоновые тела затем попадают в кровь и выводятся из организма.

Но если кетоновых тел накапливаются в крови слишком много, у человека может развиться кетоацидоз. Это состояние опасно для жизни и требует экстренного лечения.

Кетоацидоз часто возникает у людей, страдающих диабетом, особенно 1-го типа, поскольку в их организме вырабатывается недостаточно инсулина. Если люди придерживаются голодной диеты, не зная о наличии у них диабета, они могут поставить под угрозу свое здоровье.

Некоторые люди, возможно, считают «клиники лечебного голодания» решением своих проблем и способом достижения целей, связанных с питанием и снижением веса. Но специалисты придерживаются единого мнения, что предлагаемые этими клиниками программы лечебного голодания попросту недостаточно изучены и в долгосрочной перспективе могут причинить больше вреда, чем пользы.

Так что пока следует использовать традиционные способы поддержания хорошего здоровья — сбалансированное питание, регулярные физические упражнения и достаточное количество сна.