Врач заявил пациентке о «сроке годности» женщины

Пользовательница Reddit под ником sparkle_bones пожаловалась на доктора, который предупредил о ее скором «истечении срока годности» в качестве женщины. Высказывания врача породили бурную дискуссию в комментариях.

По словам автора, 75-летний окулист во время приема заявил, что ей срочно нужно выходить замуж, поскольку девушка якобы скоро перестанет привлекать своего парня. Пациентка четыре раза пыталась прервать нотации фразой «я не хочу это обсуждать», но безрезультатно. Тогда она схватила свои очки и в слезах выбежала из кабинета с выписанным рецептом.

Комментаторы возмутились поведением врача и посоветовали пострадавшей написать жалобу. Один из юзеров под ником Sexy_Gritty подбодрил ее, добавив, что окулисту «пора в погребальную урну».

Несколько комментариев оставили женщины, которые также оказались под давлением из-за отсутствия мужа. Одна из них под ником Fairlyforgettable рассказала, что родственники постоянно напоминают ей о ее возрасте и необходимости выйти замуж. Женщина добавляет, что это ее злит и огорчает, так как она все еще любит своего погибшего супруга.

Пост набрал больше 18 тысяч лайков меньше чем за сутки.

Ранее пользователи Reddit поделились циничными, но эффективными советами. К примеру, один из юзеров порекомендовал «сохранять визитные карточки людей, которых вы не любите», чтобы при попадании в автомобильную аварию оставлять их на чужой машине с надписью «извините».