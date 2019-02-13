Свинья укусила фитнес-модель за «пятую точку»

32-летняя Мишель Левин — известная фитнес-модель. Её аккаунт в Инстаграме очень популярен: у Мишель больше 12 миллионов подписчиков, большая часть которых — девушки, мечтающие стать похожей на Левин. Мишель часто снимается для глянцевых журналов, и во время недавней фотосессии на Багамских островах с ней случился конфуз. Модель прогуливалась по пляжу в белом бикини, когда вдруг к ней подбежали свиньи, одна из которых укусила девушку за ягодицу. Судя по реакции Левин, укус был чувствительным, да и след после него остался заметный. Видео с инцидентом, которое Мишель разместила в Инстаграм, уже стало хитом.