Врачи назвали причины пищевых расстройств у женщин

Главный психиатр Департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк назвал главную причину пищевых расстройств у женщин. Чаще всего заболевают девушки, у которых к себе завышенные требования.

По статистике, каждая четвертая девушка в возрасте от 16 до 22 страдает расстройством пищевого поведения. Только 10% из них получают квалифицированную помощь.

Георгий Костюк рассказал, что чаще всего этому заболеванию подвержены женщины, которые росли без братьев и сестер. У них высокая успеваемость и приятная внешность. Они пытаются поддерживать идеальный образ. Из-за этого они очень болезненно реагируют на замечания о своем внешнем виде.

Психиатр заявил, что нужно внимательно следить за своими близкими, так как чем раньше начнется лечение, тем больше шансов выздороветь. Как правило, большое число случаев этой болезни переходит в длительную ремиссию и без медицинского вмешательства, но остальные могут закончиться трагично.