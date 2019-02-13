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Врачи назвали причины пищевых расстройств у женщин 

Рамблер 15 часов назад
Фото: depositphotos.com
Главный психиатр Департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк назвал главную причину пищевых расстройств у женщин. Чаще всего заболевают девушки, у которых к себе завышенные требования.
По статистике, каждая четвертая девушка в возрасте от 16 до 22 страдает расстройством пищевого поведения. Только 10% из них получают квалифицированную помощь.
Георгий Костюк рассказал, что чаще всего этому заболеванию подвержены женщины, которые росли без братьев и сестер. У них высокая успеваемость и приятная внешность. Они пытаются поддерживать идеальный образ. Из-за этого они очень болезненно реагируют на замечания о своем внешнем виде.
Психиатр заявил, что нужно внимательно следить за своими близкими, так как чем раньше начнется лечение, тем больше шансов выздороветь. Как правило, большое число случаев этой болезни переходит в длительную ремиссию и без медицинского вмешательства, но остальные могут закончиться трагично.
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