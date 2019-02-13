Что будет, если спать обнаженным

Пижама, теплые носки, натянутое под самый нос одеяло — знакомая картина. Так спят большинство людей. И чем больше кутаются на ночь, тем больше потом жалуются на плохой сон.

Ученые из Австралии рекомендуют вообще отказаться от одежды ночью. Таким образом вы начнете лучше высыпаться, утверждают они. И это не голословно. Ученые самого маленького континента планеты в ходе исследований установили, что есть формы бессонницы, возникающие из-за неправильного регулирования температуры тела в момент сна. Это подтверждают и специалисты NCBI (крупнейшая биологическая база данных молекулярной биологии, биохимии и генетики). По их мнению, если телу очень жарко, то о хорошем сне можно забыть. Гораздо комфортнее организм чувствует себя в прохладе.

Американцы одними из первых озаботились проблемой полноценного сна. В США есть целая медицинская академия, изучающая только эти вопросы. По данным ее специалистов, когда человек спит, температура его тела заметно снижается, что является основой циркадных ритмов. Чем они ниже, тем глубже человек проваливается в сон. Ночная сорочка, пижама, слишком теплое одеяло могут нарушить этот так необходимый организму перепад температур, что никак не способствует полноценному отдыху. Более того, если в помещении, где вы спите, температура превышает 21 градус по шкале Цельсия, это замедляет выработку мелатонина — гормона омоложения. Так что спать в жарком помещении и в одежде — это еще и стареть быстрее.

К сожалению американских ученых, лишь 8 процентов жителей США предпочитают спать «в чем мать родила» (данные 2012 года). Как пишет американское интернет-издание The Huffington Post, когда тело засыпает, понижается его температура и в этот момент начинается усиленная выработка гормонов роста. В то же время резко снижается уровень кортизола в крови. Если во время сна вы «упакованы» в одежду, это способствует частому прерыванию сна среди ночи. В этот момент уровень кортизола у вас «подскакивает», а его избыток, уверяют ученые, способствует пробуждению аппетита. Ученые доказали, что от переедания страдают чаще всего те, кто хронически недосыпает. Американские ученые предлагают взять на вооружение своеобразный девиз: «Избавься от пижамы — и забудь про диеты».

Исследование университета Уорика предлагает взглянуть на вопрос засыпания нагишом с другой стороны. Когда двое спят без одежды, их организмы в момент соприкосновения тел даже во сне вырабатывают окситоцин, который называют гормоном хорошего самочувствия или гормоном любви. Самая большая его выработка происходит в момент ласк и занятий сексом. Он помогает бороться с депрессией, усиливает активность и энергичность, улучшает работу мышц кишечника и снижает артериальное давление. Исследователи университета Уорика утверждают: когда вы вдвоем укладываетесь в постель без одежды, вы не просто крепче будете спать, но и станете счастливее. Об этом же говорит исследование компании Cotton USA. Опросив огромное количество пар, которые спали голыми и в пижамах, они получили результат, согласно которому отношениями были удовлетворены 57 процентов пар, засыпающих нагишом, и лишь 48 процентов среди тех, кто спит одетыми.

Автор книги The Sex Drive Solution for Women, доктор медицинских наук Дженнифер Ланда сравнивает климат во влагалище женщины с тропическим. А это, по ее словам, идеальная среда для размножения микробов. Чтобы такого не происходило, доктор советует ночью проветривать гениталии, то есть избавить тело от какой-либо одежды.

Сон без одежды приносит огромную пользу и для мужчин. Ученые Мэриленд и Стэнфордского университета доказали, что у мужчины, который спит голым и избегает слишком тесной одежды днем, на четверть повышается детородная функция. Дело в том, что яички для нормального функционирования должны быть на три градуса ниже температуры тела. Ночью в одежде добиться этого практически невозможно.

(GCBH) — глобальный совет по охране здоровья головного мозга уверяет, что для детоксикации мозга просто необходим здоровый качественный сон. Один из способов его добиться — спать голым.

Элизабет Шивер — доктор Национального общества сна Соединенных Штатов говорит, что, если для кого-то все научные доказательства благотворного влияния сна без одежды не убедительны, можно обратить внимание еще на один весомый аргумент: отказавшись от пижам и ночных сорочек, можно сэкономить немалую сумму в семейном бюджете.